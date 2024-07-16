في ذكراها الـ79.. أول تجربة نووية أمريكية سببت تلوثا للبيئة
© AFP 2023 / ROBYN BECKصورة لأول اختبار للقنبلة الذرية في 16 يوليو/ تموز 1945 معروضة على طول سياج في منطقة جراوند زيرو في موقع ترينيتي، في منطقة وايت ساندز للصواريخ، نيو مكسيكو، 5 يوليو/ تموز 2005
صورة لأول اختبار للقنبلة الذرية في 16 يوليو/ تموز 1945 معروضة على طول سياج في منطقة جراوند زيرو في موقع ترينيتي، في منطقة وايت ساندز للصواريخ، نيو مكسيكو، 5 يوليو/ تموز 2005
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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كشفت وثائق نشرها أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن أول تجربة لسلاح نووي أجرتها أمريكا في صحراء نيو مكسيكو، أسفرت عن تلوث إشعاعي على مساحة مئات الأميال المربعة.
وذكر الأرشيف في بيان بشأن الوثائق: "في أول تجربة لسلاح انفجاري من البلوتونيوم، أنتج الانفجار على الأرض تساقطا إشعاعيا لوّث أكثر من 1100 ميل مربع من الولاية، على الرغم من أن بعض الحطام امتد شمالًا حتى كندا".
ونُشرت الوثائق بمناسبة مرور 79 عاما على إجراء أول تجربة للأسلحة النووية، والتي وقعت في 16 يوليو/ تموز 1945.
22 مايو, 17:30 GMT
وبعد مرور 6 أسابيع على الاختبار، كانت هناك "رقعة من النشاط الإشعاعي العالي إلى حد ما" على الأرض تغطي مساحة تبلغ نحو 100 ميل طولًا، و30 ميلًا عرضًا، حسبما ذكر تقرير مختبر" لوس ألاموس".
وأشار الأرشيف إلى أن "الوثائق التي تم إصدارها حديثا، تكشف أيضا أن أمريكا استعدت لعمليات إجلاء محتملة، ومراقبة تداعيات التجرية النووية واكتشاف الأشخاص القريبين الذين تعرضوا لمستويات خطرة محتملة من التلوث".
وأضاف الأرشيف أن "التأثير البيولوجي والصحة العامة للإشعاع المنخفض المستوى، لا يزال قضية محل خلاف".
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تاريخ التجارب النووية
11 سبتمبر 2023, 12:36 GMT
واختتم أرشيف الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن، أن الباحثين في المعهد الوطني للسرطان، خلصوا إلى أن تداعيات أول تجربة نووية أمريكية، أسهمت في زيادة عدد حالات سرطان الغدة الدرقية.