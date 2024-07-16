مصر.. الأمن يلقي القبض على صاحب فيديو "شارع فيصل" المسيء للرئيس
© AFP 2023 / STRINGERأحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017
© AFP 2023 / STRINGER
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نجحت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، في القبض على المتهم بنشر العبارات المسيئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أنها تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة #فيصل بالجيزة .— وزارة الداخلية (@moiegy) July 16, 2024
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، وإعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر… pic.twitter.com/tGAW1Gmm2x
وأضافت أنه "شاب يعمل فني شاشات إلكترونية، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
وانتشر يوم أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شاشة عرض كبيرة، تبث صورا وعبارات "مسيئة" للرئيس المصري.