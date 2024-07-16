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هيئة محلفين أمريكية تدين سيناتورا ديمقراطيا بـ16 تهمة بينها العمالة لجهات أجنبية
هيئة محلفين أمريكية تدين سيناتورا ديمقراطيا بـ16 تهمة بينها العمالة لجهات أجنبية
سبوتنيك عربي
وجدت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السيناتور البارز، بوب مينينديز، مذنب في 16 تهمة فساد موجهة إليه، تتعلق "بقبول رشاوى لصالح مصر وقطر"، بحسب وسائل... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T18:05+0000
2024-07-16T18:07+0000
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واشنطن - سبوتنيك. واتُهم مينينديز، وهو يتبع للحزب الديمقراطي، بارتكاب جرائم من بينها الرشوة والاحتيال عبر الإنترنت، والعمل كعميل أجنبي وعرقلة العدالة، لكن دفع مينينديز ببراءته من التهم الموجهة إليه، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.من ناحيته، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، زميله بوب مينينديز، إلى الاستقالة من منصبه، بعد إدانته في المحكمة الأمريكية.وتنحى مينينديز، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بعد توجيه اتهامات له بتقديم خدمات لمصر وقطر مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.واتُهم روبرت مينينديز (70 عاما)، بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول الرشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال مينينديز، إنه سيرشح نفسه كمستقل في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة، وهو سياسي محترف وقاد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي النفوذ، حتى تم توجيه الاتهامات له.وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرسي، قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على ما يقرب من 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها نحو 150 ألف دولار، وسيارة "مرسيدس بنز" فاخرة.كما تم اتهام زوجته نادين مينينديز، التي يسعى محامو الدفاع إلى إلقاء اللوم عليها، لكنها ستحاكم بشكل منفصل، بسبب تلقيها العلاج من سرطان الثدي.وزعم ممثلو الادعاء أن، روبرت مينينديز، عرض سلطته كعضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي "للبيع".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

هيئة محلفين أمريكية تدين سيناتورا ديمقراطيا بـ16 تهمة بينها العمالة لجهات أجنبية

18:05 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 18:07 GMT 16.07.2024)
© AFP 2023 / KENA BETANCURالسيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز
السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
تابعنا عبر
وجدت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السيناتور البارز، بوب مينينديز، مذنب في 16 تهمة فساد موجهة إليه، تتعلق "بقبول رشاوى لصالح مصر وقطر"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. واتُهم مينينديز، وهو يتبع للحزب الديمقراطي، بارتكاب جرائم من بينها الرشوة والاحتيال عبر الإنترنت، والعمل كعميل أجنبي وعرقلة العدالة، لكن دفع مينينديز ببراءته من التهم الموجهة إليه، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
من ناحيته، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، زميله بوب مينينديز، إلى الاستقالة من منصبه، بعد إدانته في المحكمة الأمريكية.

وكتب شومر في بيان عبر منصة "إكس": "في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يجب على السيناتور مينينديز، الآن، أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا وأن يستقيل".

وتنحى مينينديز، في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بعد توجيه اتهامات له بتقديم خدمات لمصر وقطر مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
واتُهم روبرت مينينديز (70 عاما)، بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول الرشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
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24 مايو, 23:06 GMT
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال مينينديز، إنه سيرشح نفسه كمستقل في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة، وهو سياسي محترف وقاد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي النفوذ، حتى تم توجيه الاتهامات له.
وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرسي، قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على ما يقرب من 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها نحو 150 ألف دولار، وسيارة "مرسيدس بنز" فاخرة.
كما تم اتهام زوجته نادين مينينديز، التي يسعى محامو الدفاع إلى إلقاء اللوم عليها، لكنها ستحاكم بشكل منفصل، بسبب تلقيها العلاج من سرطان الثدي.
وزعم ممثلو الادعاء أن، روبرت مينينديز، عرض سلطته كعضو كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي "للبيع".
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