أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/أمريكا-تعلن-فرض-عقوبات-على-جندي-إسرائيلي-سابق-بسبب-قتله-فلسطينيا-خارج-نطاق-القانون-1090894707.html
أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون
أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون
سبوتنيك عربي
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لتورطه في القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T18:22+0000
2024-07-17T18:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان: "تتخذ وزارة الخارجية المزيد من الإجراءات اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".وأضافت: "نقوم بإدراج إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القانون، في الضفة الغربية".وأُدين الجندي السابق بالجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا، بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على منفذ هجوم فلسطيني مصاب ومنزوع السلاح في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في 24 مارس/ آذار 2016.يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، في وقت سابق، ضد مستوطنين وكيانات إسرائيلية بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.كما أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين الماضي، فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل تشمل 5 أشخاص و3 كيانات لقيامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240627/كندا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-إسرائيلية-تدعم-العنف-ضد-المدنيين-الفلسطينيين-1090241991.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون

18:22 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 18:28 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لتورطه في القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان: "تتخذ وزارة الخارجية المزيد من الإجراءات اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وأضافت: "نقوم بإدراج إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القانون، في الضفة الغربية".

وأكد البيان بالقول: "نتيجة لهذا الإجراء، فإن عزاريا، وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما للدخول إلى الولايات المتحدة".

علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
كندا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية تدعم العنف ضد المدنيين الفلسطينيين
27 يونيو, 17:34 GMT
وأُدين الجندي السابق بالجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا، بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على منفذ هجوم فلسطيني مصاب ومنزوع السلاح في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في 24 مارس/ آذار 2016.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، في وقت سابق، ضد مستوطنين وكيانات إسرائيلية بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.
كما أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين الماضي، فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل تشمل 5 أشخاص و3 كيانات لقيامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала