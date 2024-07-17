https://sarabic.ae/20240717/أمريكا-تعلن-فرض-عقوبات-على-جندي-إسرائيلي-سابق-بسبب-قتله-فلسطينيا-خارج-نطاق-القانون-1090894707.html
أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون
أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون
سبوتنيك عربي
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لتورطه في القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T18:22+0000
2024-07-17T18:22+0000
2024-07-17T18:28+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان: "تتخذ وزارة الخارجية المزيد من الإجراءات اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".وأضافت: "نقوم بإدراج إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القانون، في الضفة الغربية".وأُدين الجندي السابق بالجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا، بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على منفذ هجوم فلسطيني مصاب ومنزوع السلاح في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في 24 مارس/ آذار 2016.يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، في وقت سابق، ضد مستوطنين وكيانات إسرائيلية بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.كما أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين الماضي، فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل تشمل 5 أشخاص و3 كيانات لقيامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240627/كندا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-إسرائيلية-تدعم-العنف-ضد-المدنيين-الفلسطينيين-1090241991.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تفرض عقوبات على جندي إسرائيلي سابق بسبب قتله فلسطينيا خارج نطاق القانون
18:22 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 18:28 GMT 17.07.2024)
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، لتورطه في القتل خارج نطاق القانون في الضفة الغربية.
وذكرت
الخارجية الأمريكية، في بيان: "تتخذ وزارة الخارجية المزيد من الإجراءات اليوم لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
وأضافت: "نقوم بإدراج إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وبالتحديد القتل خارج نطاق القانون، في الضفة الغربية".
وأكد البيان بالقول: "نتيجة لهذا الإجراء، فإن عزاريا، وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما للدخول إلى الولايات المتحدة".
وأُدين الجندي السابق بالجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا، بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن 18 شهرا لإجهازه على منفذ هجوم فلسطيني مصاب ومنزوع السلاح في مدينة الخليل في الضفة الغربية، في 24 مارس/ آذار 2016.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، في وقت سابق، ضد مستوطنين وكيانات إسرائيلية بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين
بالضفة الغربية والقدس.
كما أعلن المجلس الأوروبي، الاثنين الماضي، فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل تشمل 5 أشخاص و3 كيانات لقيامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.