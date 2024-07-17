https://sarabic.ae/20240717/أوروبا-تبحث-عن-جنود-للدفاع-عنها-و3-دول-تريد-استنساخ-النموذج-السويدي-1090875030.html
أوروبا تبحث عن جنود للدفاع عنها.. و3 دول تريد استنساخ النموذج السويدي
أوروبا تبحث عن جنود للدفاع عنها.. و3 دول تريد استنساخ النموذج السويدي
سبوتنيك عربي
تسعى دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا إلى تعزيز قواتها العسكرية من خلال دراسة نموذج التجنيد السويدي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع في البلاد بزيادة... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:47+0000
2024-07-17T11:47+0000
2024-07-17T11:47+0000
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ففي يونيو/ حزيران الماضي، اقترح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنشاء خدمة عسكرية انتقائية للمتطوعين "كخطوة أولى" في ألمانيا، بعد زيارته لأحد مراكز التجنيد السويدية.وتقوم مراكز اختبار التجنيد في السويد بفحص 110 آلاف فرد من الذكور والإناث، ومن المتوقع أن يتم استدعاء نحو ربعهم لإجراء اختبارات بدنية وعقلية.ولجعل هذا الأمر أكثر قبولًا، تقوم ستوكهولم بحملة إعلامية تركز على "فوائد الخدمة العسكرية لمن يؤدونها وتثّمن دور كل من يضحي بوقته للدفاع عن بلاده".وتقوم السويد بتجنيد الشباب في الجيش لفترات تتراوح بين 9 أشهر و15 شهرا، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، الذي أشار إلى أن السويد قررت تضمين التعليم العسكري في مناهج المدارس الثانوية، بدءًا من العام 2025، لتعزيز قدرات الدفاع الوطني.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أن المناهج التي سيدرسها طلاب المدارس الثانوية ستتضمن "الدفاع الوطني ودور حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقانون العسكري الدولي والسياسة الخارجية والأمنية في العلاقات الدولية".
https://sarabic.ae/20240613/نقص-عدد-الجنود-أزمة-تطارد-الجيش-الألماني-1089810499.html
https://sarabic.ae/20240405/الخارجية-الروسية-خطط-السويد-لإنشاء-قاعدة-للناتو-في-جزيرة-غوتلاند-استفزازية-1087702438.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, السويد, أخبار ألمانيا, بريطانيا, الناتو, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, السويد, أخبار ألمانيا, بريطانيا, الناتو, أخبار العالم الآن
أوروبا تبحث عن جنود للدفاع عنها.. و3 دول تريد استنساخ النموذج السويدي
تسعى دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا إلى تعزيز قواتها العسكرية من خلال دراسة نموذج التجنيد السويدي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع في البلاد بزيادة الإنفاق وعدد المجندين.
ففي يونيو/ حزيران الماضي، اقترح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنشاء خدمة عسكرية
انتقائية للمتطوعين "كخطوة أولى" في ألمانيا، بعد زيارته لأحد مراكز التجنيد السويدية.
وتقوم مراكز اختبار التجنيد في السويد
بفحص 110 آلاف فرد من الذكور والإناث، ومن المتوقع أن يتم استدعاء نحو ربعهم لإجراء اختبارات بدنية وعقلية.
ولجعل هذا الأمر أكثر قبولًا، تقوم ستوكهولم بحملة إعلامية تركز على "فوائد الخدمة العسكرية لمن يؤدونها وتثّمن دور كل من يضحي بوقته للدفاع عن بلاده".
وتقوم السويد بتجنيد الشباب في الجيش لفترات تتراوح بين 9 أشهر و15 شهرا، حسبما ذكر تقرير
نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، الذي أشار إلى أن السويد قررت تضمين التعليم العسكري في مناهج المدارس الثانوية، بدءًا من العام 2025، لتعزيز قدرات الدفاع الوطني.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة السويدية أن المناهج التي سيدرسها طلاب المدارس الثانوية ستتضمن "الدفاع الوطني ودور حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقانون العسكري الدولي والسياسة الخارجية والأمنية في العلاقات الدولية".