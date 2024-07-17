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https://sarabic.ae/20240717/إيران-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-السعودية-لتطوير-رياضة-الفنون-القتالية-1090893002.html
إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية
إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية
سبوتنيك عربي
أبدى رئيس اتحاد المصارعة الإيراني، علي رضا دبیر، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في مجال تطوير رياضة الفنون القتالية. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:27+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن دبير، بأن الاتحاد الإيراني للمصارعة تربطه علاقة وتفاعل جيد مع دول الخليج، مبديًا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع المملكة العربية السعودية، في مجال تطوير هذه الرياضة.جاء ذلك خلال استقبال دبیر، لسفير السعودية في إيران، عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد المصارعة الإيراني، حيث ناقش الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك.من ناحيته، شدد السفير السعودي، في هذا اللقاء، على مكانة المصارعة الإيرانية في العالم، مرحبا بهذا التعاون، داعيًا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني لعقد لقاء معه في السفارة السعودية لدى طهران، من أجل المزيد من التفاعل والتعاون لتطوير المصارعة في السعودية، كما دعاه لزيارة السعودية وأداء مناسك الحج.وفي وقت سابق، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html
https://sarabic.ae/20240421/في-ظل-التوترات-الحالية-ما-مستقبل-العلاقات-بين-السعودية-مع-إيران-وإسرائيل--1088164854.html
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رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية

17:27 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أبدى رئيس اتحاد المصارعة الإيراني، علي رضا دبیر، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في مجال تطوير رياضة الفنون القتالية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن دبير، بأن الاتحاد الإيراني للمصارعة تربطه علاقة وتفاعل جيد مع دول الخليج، مبديًا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع المملكة العربية السعودية، في مجال تطوير هذه الرياضة.
جاء ذلك خلال استقبال دبیر، لسفير السعودية في إيران، عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد المصارعة الإيراني، حيث ناقش الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك.
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من ناحيته، شدد السفير السعودي، في هذا اللقاء، على مكانة المصارعة الإيرانية في العالم، مرحبا بهذا التعاون، داعيًا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني لعقد لقاء معه في السفارة السعودية لدى طهران، من أجل المزيد من التفاعل والتعاون لتطوير المصارعة في السعودية، كما دعاه لزيارة السعودية وأداء مناسك الحج.
وفي وقت سابق، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
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