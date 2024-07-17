https://sarabic.ae/20240717/إيران-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-السعودية-لتطوير-رياضة-الفنون-القتالية-1090893002.html

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية لتطوير رياضة الفنون القتالية

سبوتنيك عربي

أبدى رئيس اتحاد المصارعة الإيراني، علي رضا دبیر، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في مجال تطوير رياضة الفنون القتالية. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T17:27+0000

2024-07-17T17:27+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن دبير، بأن الاتحاد الإيراني للمصارعة تربطه علاقة وتفاعل جيد مع دول الخليج، مبديًا اهتمامه بأن يكون هناك تعاون خاص مع المملكة العربية السعودية، في مجال تطوير هذه الرياضة.جاء ذلك خلال استقبال دبیر، لسفير السعودية في إيران، عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد المصارعة الإيراني، حيث ناقش الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك.من ناحيته، شدد السفير السعودي، في هذا اللقاء، على مكانة المصارعة الإيرانية في العالم، مرحبا بهذا التعاون، داعيًا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني لعقد لقاء معه في السفارة السعودية لدى طهران، من أجل المزيد من التفاعل والتعاون لتطوير المصارعة في السعودية، كما دعاه لزيارة السعودية وأداء مناسك الحج.وفي وقت سابق، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وخلال الاتصال، أشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على مشاعره الطيبة، بحسب الوكالة.وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا في وقت سابق، برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html

https://sarabic.ae/20240421/في-ظل-التوترات-الحالية-ما-مستقبل-العلاقات-بين-السعودية-مع-إيران-وإسرائيل--1088164854.html

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