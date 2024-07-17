الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/الأمم-المتحدة-تشيد-بجهود-مصر-وقطر-لوقف-الحرب-على-غزة-1090888854.html
الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة
الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أشادت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية والقطرية، بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار معاناة سكان... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T16:15+0000
2024-07-17T16:15+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090616954_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_0d79d282593f0c3f4e313e0557caa6c6.jpg
ونقل موقع "دار الهلال" عن مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، بيانا طالب فيه بتسهيل عبور المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعابر، مشيرا إلى معاناة نحو 500 ألف شخص في غزة، من انعدام الأمن الغذائي.وأِكدت الأمم المتحدة على أن ما يحدث في غزة والضفة يعرقل التوصل لحل الدولتين، منوهة بضرورة العمل لمواجهة مخططات الاستيطان بالضفة الغربية.وجاء في البيان: "لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة، حيث أن قوافل المساعدات الإنسانية كثيرا ما تتعطل في جمع وتوزيع المواد الغذائية لسكان غزة"، مشيرًا إلى أن "الأوان قد فات على توفير البيئة الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة للسكان".ووصف مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، الوضع الإنساني في غزة بأنه "وصمة عار على جبيننا جميعا ويجب توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن شروط التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قد نضجت، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يزيد من الصعوبات، بحسب قوله.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "تصريحات غالانت، جاءت في غرف مغلقة"، مضيفا أن "نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".وشدد غالانت على أنه "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس، في غضون أسبوعين، فذلك يعني حسم مصير المحتجزين".ومساء أمس الثلاثاء، صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، هو "وكيل رئيس الأركان بيني غانتس"، ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن كارعي، مطالبته بإقالة غالانت، بقوله: "لا نحتاجه في حكومتنا"، على حد قوله.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240717/المستشفى-الوحيد-في-شمال-قطاع-غزة-يواجه-كارثة-صحية-تهدد-حياة-المرضى-والمصابين-1090878315.html
https://sarabic.ae/20240716/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-شراكة-أمريكية-لإسرائيل-في-استمرار-الحرب-العدوانية-على-غزة-والضفة-1090859338.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090616954_200:0:1081:661_1920x0_80_0_0_677208968729de5495f98c7166c35662.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة

16:15 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أشادت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية والقطرية، بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار معاناة سكان القطاع بسبب الحرب.
ونقل موقع "دار الهلال" عن مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، بيانا طالب فيه بتسهيل عبور المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعابر، مشيرا إلى معاناة نحو 500 ألف شخص في غزة، من انعدام الأمن الغذائي.
وأِكدت الأمم المتحدة على أن ما يحدث في غزة والضفة يعرقل التوصل لحل الدولتين، منوهة بضرورة العمل لمواجهة مخططات الاستيطان بالضفة الغربية.
وجاء في البيان: "لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة، حيث أن قوافل المساعدات الإنسانية كثيرا ما تتعطل في جمع وتوزيع المواد الغذائية لسكان غزة"، مشيرًا إلى أن "الأوان قد فات على توفير البيئة الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة للسكان".
المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين
12:48 GMT
ووصف مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، الوضع الإنساني في غزة بأنه "وصمة عار على جبيننا جميعا ويجب توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن شروط التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قد نضجت، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يزيد من الصعوبات، بحسب قوله.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "تصريحات غالانت، جاءت في غرف مغلقة"، مضيفا أن "نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وشدد غالانت على أنه "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس، في غضون أسبوعين، فذلك يعني حسم مصير المحتجزين".
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": شراكة أمريكية لإسرائيل في استمرار الحرب العدوانية على غزة والضفة
أمس, 17:09 GMT
ومساء أمس الثلاثاء، صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، هو "وكيل رئيس الأركان بيني غانتس"، ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن كارعي، مطالبته بإقالة غالانت، بقوله: "لا نحتاجه في حكومتنا"، على حد قوله.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала