https://sarabic.ae/20240717/البرلمان-الأوروبي-يرفض-مناقشة-الوضع-في-غزة-ومحاولة-اغتيال-ترامب-1090871630.html
البرلمان الأوروبي يرفض مناقشة الوضع في غزة ومحاولة اغتيال ترامب
البرلمان الأوروبي يرفض مناقشة الوضع في غزة ومحاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
رفض معظم أعضاء البرلمان الأروبي، اليوم الأربعاء، مناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T10:21+0000
2024-07-17T10:21+0000
2024-07-17T10:21+0000
دونالد ترامب
البرلمان الأوروبي
المفوضية الأوروبية
فيكتور أوربان
أخبار أوكرانيا
غزة
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ومن بين مواضيع جدول الأعمال المقررة للبرلمان، اليوم الأربعاء، كانت مسألة مواصلة تقديم الدعم العسكري لكييف، لكن ممثلين عن الأحزاب اليسارية أدرجوا اقتراح مناقشة القضية الفلسطينية وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، على خلفية العملية الإسرائيلية المستمرة في غزة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين.بالإضافة إلى ذلك اقترح الممثلون عن القوى اليمينية إدانة محاولة اغتيال مرشح الرئاسة ترامب، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من معظم الأعضاء.ويخشى مؤيدو سياسة المفوضية الأوروبية الحالية من أن دعم تقديم المساعدة العسكرية لكييف قد يتراجع على خلفية زيادة نفوذ القوى المؤيدة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، بما في ذلك في تشكيل البرلمان الأوروبي الجديد. بالإضافة إلى ذلك يخشى مؤيدو مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لكييف نتائج زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو، وارتفاع شعبية دونالد ترامب وتصريحاته عن ضرورة الاستقرار في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240705/المفوضية-الأوروبية-زيارة-رئيس-الوزراء-المجري-إلى-روسيا-تقوض-وحدة-الاتحاد-1090503663.html
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, البرلمان الأوروبي, المفوضية الأوروبية, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, غزة
دونالد ترامب, البرلمان الأوروبي, المفوضية الأوروبية, فيكتور أوربان, أخبار أوكرانيا, غزة
البرلمان الأوروبي يرفض مناقشة الوضع في غزة ومحاولة اغتيال ترامب
رفض معظم أعضاء البرلمان الأروبي، اليوم الأربعاء، مناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب خلال الجلسة العامة الأولى بالتشكيل البرلماني الجديد، مكرسين وقت الانعقاد كله لمناقشة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
ومن بين مواضيع جدول الأعمال المقررة للبرلمان، اليوم الأربعاء، كانت مسألة مواصلة تقديم الدعم العسكري لكييف، لكن ممثلين عن الأحزاب اليسارية أدرجوا اقتراح مناقشة القضية الفلسطينية وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، على خلفية العملية الإسرائيلية المستمرة في غزة التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك اقترح الممثلون عن القوى اليمينية إدانة محاولة اغتيال مرشح الرئاسة ترامب، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من معظم الأعضاء.
ويخشى مؤيدو سياسة المفوضية الأوروبية الحالية من أن دعم تقديم المساعدة العسكرية لكييف قد يتراجع على خلفية زيادة نفوذ القوى المؤيدة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، بما في ذلك في تشكيل البرلمان الأوروبي الجديد. بالإضافة إلى ذلك يخشى مؤيدو مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لكييف نتائج زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لموسكو، وارتفاع شعبية دونالد ترامب وتصريحاته عن ضرورة الاستقرار في أوكرانيا.