الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/الجنود-الروس-يكشفون-سبب-عجز-القوات-الأوكرانية-أمام-الطيران-المسير-1090874285.html
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد فصيلة الطيران دون طيار، يحمل اللقب "كارات"، اليوم الأربعاء، خلال مقابلته لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، بأن الطائرة المسيرة الاعتراضية... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:50+0000
2024-07-17T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_3f369283c904b5f5eed1cfab65fd80c0.jpg
صرح الضابط أن الجنود الأكرانيين كانوا يهربون بمجرد سماع الصوت (الطائرة المسيرة). وحتى إذا حاولوا اعتراضها فلن يتمكنوا من ذلك لأن الطائرة مبنية بشكل يسمح لها بتحمل الإصابات من الرشاشات، فضلا عن سرعتها العالية جدا.وأشار الضابط الروسي إلى أن الذخيرة لها "عقل اصطناعي" الذي يساعد في الوصول إلى الهدف رغم العوائق.ووفقا للمعلومات الواردة من المصادر، فقد أصابت "لانتسنيت" 2000 هدف للقوات الأوكرانية منذ بداية هذه السنة، لكن العسكريين يعتبرون العدد أكثر بكثير من ذلك.
https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090838460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119591_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_87bdba1b77b0ae9fd6f80f79c07c9ba2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, طائرة مسيرة
سلاح روسيا, طائرة مسيرة

الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير

11:50 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد نائب قائد فصيلة الطيران دون طيار، يحمل اللقب "كارات"، اليوم الأربعاء، خلال مقابلته لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، بأن الطائرة المسيرة الاعتراضية "لانسيت" (الانتحارية) لا يمكن للعدو اعتراضها، فضلا عن سرعتها العالية و"الرأس الذكي" المزود بكاميرا.
صرح الضابط أن الجنود الأكرانيين كانوا يهربون بمجرد سماع الصوت (الطائرة المسيرة). وحتى إذا حاولوا اعتراضها فلن يتمكنوا من ذلك لأن الطائرة مبنية بشكل يسمح لها بتحمل الإصابات من الرشاشات، فضلا عن سرعتها العالية جدا.

ووفقا للجنود الروس فبمجرد انطلاق الطائرة المسيرة المحملة بالذخيرة من منصة الإطلاق (المنجنيق) تبلغ سرعتها نحو 80 كم/س، وبما أنها صُنعت من المواد المركبة فهذا يساعدها في التخفي عن الدفاعات الجوية الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك هي مزودة بنظام تصويب بصري إلكتروني و"رأس ذكي" مجهز بكاميرا.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
أمس, 04:55 GMT
وأشار الضابط الروسي إلى أن الذخيرة لها "عقل اصطناعي" الذي يساعد في الوصول إلى الهدف رغم العوائق.
ووفقا للمعلومات الواردة من المصادر، فقد أصابت "لانتسنيت" 2000 هدف للقوات الأوكرانية منذ بداية هذه السنة، لكن العسكريين يعتبرون العدد أكثر بكثير من ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مروحيات إسرائيلية تقصف مخيم النصيرات وسط غزة05:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала