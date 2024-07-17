https://sarabic.ae/20240717/الجنود-الروس-يكشفون-سبب-عجز-القوات-الأوكرانية-أمام-الطيران-المسير-1090874285.html
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد فصيلة الطيران دون طيار، يحمل اللقب "كارات"، اليوم الأربعاء، خلال مقابلته لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، بأن الطائرة المسيرة الاعتراضية... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:50+0000
2024-07-17T11:50+0000
2024-07-17T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
طائرة مسيرة
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صرح الضابط أن الجنود الأكرانيين كانوا يهربون بمجرد سماع الصوت (الطائرة المسيرة). وحتى إذا حاولوا اعتراضها فلن يتمكنوا من ذلك لأن الطائرة مبنية بشكل يسمح لها بتحمل الإصابات من الرشاشات، فضلا عن سرعتها العالية جدا.وأشار الضابط الروسي إلى أن الذخيرة لها "عقل اصطناعي" الذي يساعد في الوصول إلى الهدف رغم العوائق.ووفقا للمعلومات الواردة من المصادر، فقد أصابت "لانتسنيت" 2000 هدف للقوات الأوكرانية منذ بداية هذه السنة، لكن العسكريين يعتبرون العدد أكثر بكثير من ذلك.
https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090838460.html
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سلاح روسيا, طائرة مسيرة
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
أفاد نائب قائد فصيلة الطيران دون طيار، يحمل اللقب "كارات"، اليوم الأربعاء، خلال مقابلته لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، بأن الطائرة المسيرة الاعتراضية "لانسيت" (الانتحارية) لا يمكن للعدو اعتراضها، فضلا عن سرعتها العالية و"الرأس الذكي" المزود بكاميرا.
صرح الضابط أن الجنود الأكرانيين كانوا يهربون بمجرد سماع الصوت (الطائرة المسيرة). وحتى إذا حاولوا اعتراضها فلن يتمكنوا من ذلك لأن الطائرة مبنية بشكل يسمح لها بتحمل الإصابات من الرشاشات، فضلا عن سرعتها العالية جدا.
ووفقا للجنود الروس فبمجرد انطلاق الطائرة المسيرة المحملة بالذخيرة من منصة الإطلاق (المنجنيق) تبلغ سرعتها نحو 80 كم/س، وبما أنها صُنعت من المواد المركبة فهذا يساعدها في التخفي عن الدفاعات الجوية الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك هي مزودة بنظام تصويب بصري إلكتروني و"رأس ذكي" مجهز بكاميرا.
وأشار الضابط الروسي إلى أن الذخيرة لها "عقل اصطناعي" الذي يساعد في الوصول إلى الهدف رغم العوائق.
ووفقا للمعلومات الواردة من المصادر، فقد أصابت "لانتسنيت" 2000 هدف للقوات الأوكرانية منذ بداية هذه السنة، لكن العسكريين يعتبرون العدد أكثر بكثير من ذلك.