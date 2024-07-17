https://sarabic.ae/20240717/الجيش-الأمريكي-يحتفظ-بصاروخ-نووي-عتيق-بعد-فشله-في-تطوير-البديل-1090882771.html
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
سبوتنيك عربي
وضعت القوات الجوية الأمريكية صواريخ "مينيوتمان - 3" النووية العابرة للقارات في الخدمة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، على رأس قائمة أولوياتها الخاصة بالردع... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:10+0000
2024-07-17T13:10+0000
2024-07-17T13:10+0000
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ورغم تقادم هذا الصاروخ، الذي من المفترض أن يتم إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أصبح الاختيار الوحيد للقوة النووية الأرضية التابعة لـ"ثالوث" الردع النووي الأمريكي، بعدما تبين أن استكمال صاروخ "سينتينال" النووي لن يكون ممكنا في وقت قريب، حسب تقرير لـ"سبوتنك"، النسخة الإنجليزية.ويواجه برنامج "سينتينال" تحديات كبيرة تتعلق بتكلفة تطويره، التي تجاوزت التقديرات، إضافة إلى تأخير الجدول الزمني لتطويره.ولفت التقرير إلى قول الجنرال أندرو جبارة، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع الاستراتيجي والتكامل النووي، خلال تصريحات صحفية له، إن "ضمان استمرار صواريخ "مينيوتمان - 3" في الخدمة يمثل أولوية للقوات الجوية الأمريكية في الوقت الحالي".ولفت إلى أنه "تم تطوير تلك الصواريخ وخضعت لاختبارات ناجحة بعد تحديثها"، مشيرًا إلى أنها "ستبقى في الخدمة، بعدما أظهرت إحصائيات تكلفة "سينتينال" أن التكلفة حتى الآن نحو 141 مليار دولار"، لافتًا الانتباه إلى أن "هذا المبلغ يمثل زيادة بأكثر من 80 في المئة عن التكلفة التي تم تقديرها للبرنامج عام 2020".
https://sarabic.ae/20220816/الولايات-المتحدة-تختبر-صاروخ-مينوتمان-3-الباليستي-العابر-للقارات-1066467883.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
وضعت القوات الجوية الأمريكية صواريخ "مينيوتمان - 3" النووية العابرة للقارات في الخدمة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، على رأس قائمة أولوياتها الخاصة بالردع النووي.
ورغم تقادم هذا الصاروخ، الذي من المفترض أن يتم إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أصبح الاختيار الوحيد للقوة النووية الأرضية التابعة لـ"ثالوث" الردع النووي الأمريكي، بعدما تبين أن استكمال صاروخ "سينتينال" النووي لن يكون ممكنا في وقت قريب، حسب تقرير لـ"سبوتنك"، النسخة الإنجليزية
.
ويواجه برنامج "سينتينال" تحديات كبيرة تتعلق بتكلفة تطويره، التي تجاوزت التقديرات، إضافة إلى تأخير الجدول الزمني لتطويره.
ولفت التقرير إلى قول الجنرال أندرو جبارة، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع الاستراتيجي
والتكامل النووي، خلال تصريحات صحفية له، إن "ضمان استمرار صواريخ "مينيوتمان - 3" في الخدمة يمثل أولوية للقوات الجوية الأمريكية في الوقت الحالي".
ولفت إلى أنه "تم تطوير تلك الصواريخ
وخضعت لاختبارات ناجحة بعد تحديثها"، مشيرًا إلى أنها "ستبقى في الخدمة، بعدما أظهرت إحصائيات تكلفة "سينتينال" أن التكلفة حتى الآن نحو 141 مليار دولار"، لافتًا الانتباه إلى أن "هذا المبلغ يمثل زيادة بأكثر من 80 في المئة عن التكلفة التي تم تقديرها للبرنامج عام 2020".