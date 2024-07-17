الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل

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بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
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59 د
عالم سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240717/الجيش-الأمريكي-يحتفظ-بصاروخ-نووي-عتيق-بعد-فشله-في-تطوير-البديل-1090882771.html
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل
سبوتنيك عربي
وضعت القوات الجوية الأمريكية صواريخ "مينيوتمان - 3" النووية العابرة للقارات في الخدمة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، على رأس قائمة أولوياتها الخاصة بالردع... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:10+0000
2024-07-17T13:10+0000
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ورغم تقادم هذا الصاروخ، الذي من المفترض أن يتم إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أصبح الاختيار الوحيد للقوة النووية الأرضية التابعة لـ"ثالوث" الردع النووي الأمريكي، بعدما تبين أن استكمال صاروخ "سينتينال" النووي لن يكون ممكنا في وقت قريب، حسب تقرير لـ"سبوتنك"، النسخة الإنجليزية.ويواجه برنامج "سينتينال" تحديات كبيرة تتعلق بتكلفة تطويره، التي تجاوزت التقديرات، إضافة إلى تأخير الجدول الزمني لتطويره.ولفت التقرير إلى قول الجنرال أندرو جبارة، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع الاستراتيجي والتكامل النووي، خلال تصريحات صحفية له، إن "ضمان استمرار صواريخ "مينيوتمان - 3" في الخدمة يمثل أولوية للقوات الجوية الأمريكية في الوقت الحالي".ولفت إلى أنه "تم تطوير تلك الصواريخ وخضعت لاختبارات ناجحة بعد تحديثها"، مشيرًا إلى أنها "ستبقى في الخدمة، بعدما أظهرت إحصائيات تكلفة "سينتينال" أن التكلفة حتى الآن نحو 141 مليار دولار"، لافتًا الانتباه إلى أن "هذا المبلغ يمثل زيادة بأكثر من 80 في المئة عن التكلفة التي تم تقديرها للبرنامج عام 2020".
https://sarabic.ae/20220816/الولايات-المتحدة-تختبر-صاروخ-مينوتمان-3-الباليستي-العابر-للقارات-1066467883.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الأمريكي يحتفظ بصاروخ نووي "عتيق" بعد فشله في تطوير البديل

13:10 GMT 17.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedelصاروخ نووي أمريكي منتمان 3
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
تابعنا عبر
وضعت القوات الجوية الأمريكية صواريخ "مينيوتمان - 3" النووية العابرة للقارات في الخدمة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، على رأس قائمة أولوياتها الخاصة بالردع النووي.
ورغم تقادم هذا الصاروخ، الذي من المفترض أن يتم إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أصبح الاختيار الوحيد للقوة النووية الأرضية التابعة لـ"ثالوث" الردع النووي الأمريكي، بعدما تبين أن استكمال صاروخ "سينتينال" النووي لن يكون ممكنا في وقت قريب، حسب تقرير لـ"سبوتنك"، النسخة الإنجليزية.
صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
16 أغسطس 2022, 11:10 GMT
ويواجه برنامج "سينتينال" تحديات كبيرة تتعلق بتكلفة تطويره، التي تجاوزت التقديرات، إضافة إلى تأخير الجدول الزمني لتطويره.
ولفت التقرير إلى قول الجنرال أندرو جبارة، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية للردع الاستراتيجي والتكامل النووي، خلال تصريحات صحفية له، إن "ضمان استمرار صواريخ "مينيوتمان - 3" في الخدمة يمثل أولوية للقوات الجوية الأمريكية في الوقت الحالي".
ولفت إلى أنه "تم تطوير تلك الصواريخ وخضعت لاختبارات ناجحة بعد تحديثها"، مشيرًا إلى أنها "ستبقى في الخدمة، بعدما أظهرت إحصائيات تكلفة "سينتينال" أن التكلفة حتى الآن نحو 141 مليار دولار"، لافتًا الانتباه إلى أن "هذا المبلغ يمثل زيادة بأكثر من 80 في المئة عن التكلفة التي تم تقديرها للبرنامج عام 2020".
© Sputnikالمنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
المنظومة الصاروخية البرية المتحركة RS- 24 "يارس"
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
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