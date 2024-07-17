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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-95-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1090875291.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 95 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن عودة 95 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 95 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T12:03+0000
2024-07-17T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا، كانوا في الأسر في خطر مميت، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.يذكر أنه جرت عملية التبادل السابقة لأسرى الحرب في 25 يونيو/حزيران، حيث تم الإفراج عن 90 جنديا من الأراضي الأوكرانية، وفي المقابل، تم نقل نفس العدد من الأشخاص إلى كييف.
https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الروسية-أسر-3-جنود-أوكرانيين-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-في-منطقتي-كوبيانسك-ونيفسكي-1089767442.html
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الدفاع الروسية تعلن عودة 95 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

12:03 GMT 17.07.2024
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورعودة 106 عسكريين روس الأسر الأوكرانية
عودة 106 عسكريين روس الأسر الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Министерство обороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 95 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا، كانوا في الأسر في خطر مميت، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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وأكد البيان أنه يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.

يذكر أنه جرت عملية التبادل السابقة لأسرى الحرب في 25 يونيو/حزيران، حيث تم الإفراج عن 90 جنديا من الأراضي الأوكرانية، وفي المقابل، تم نقل نفس العدد من الأشخاص إلى كييف.
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