https://sarabic.ae/20240717/الرئيس-الروسي-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-ولي-العهد-السعودي--1090899210.html
الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي
الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، معربًا عن... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T20:20+0000
2024-07-17T20:20+0000
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وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود".وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.وأكد البيان أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات في مختلف المستويات.وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ"أوبك بلس".ويعد التنسيق والتعاون بين البلدين تحولًا استراتيجيًا، أثّر بدرجة كبيرة على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى العلاقات العربية الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/بوتين-منتدى-مدن-بريكس-بلس-يقدم-بداية-لمبادرات-جديدة-1090033682.html
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روسيا, السعودية, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم العربي
الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي
20:20 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 20:33 GMT 17.07.2024)
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، معربًا عن تقديره الكبير للمستوى المحقق من علاقات الصداقة بين البلدين.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود".
وأعرب الجانبان عن تقديرهما الكبير للمستوى الذي حققته العلاقات الودية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.
ولفت البيان إلى أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس" من أجل ضمان الاستقرار في سوق الطاقة.
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات في مختلف المستويات.
وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ"أوبك بلس".
ويعد التنسيق والتعاون بين البلدين تحولًا استراتيجيًا، أثّر بدرجة كبيرة على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى العلاقات العربية الروسية.