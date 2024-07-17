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الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي
الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، معربًا عن... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T20:20+0000
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وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود".وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.وأكد البيان أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات في مختلف المستويات.وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ"أوبك بلس".ويعد التنسيق والتعاون بين البلدين تحولًا استراتيجيًا، أثّر بدرجة كبيرة على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى العلاقات العربية الروسية.
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روسيا, السعودية, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم العربي

الرئيس الروسي يجري مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي

20:20 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 20:33 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، معربًا عن تقديره الكبير للمستوى المحقق من علاقات الصداقة بين البلدين.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود".
وأعرب الجانبان عن تقديرهما الكبير للمستوى الذي حققته العلاقات الودية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
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21 يونيو, 11:25 GMT
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون الروسي السعودي، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.

ولفت البيان إلى أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس" من أجل ضمان الاستقرار في سوق الطاقة.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات في مختلف المستويات.
وتشهد العلاقات الروسية - السعودية، تناميا ملحوظا، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، بما فيها التنسيق والتعاون المرتبط بـ"أوبك بلس".
ويعد التنسيق والتعاون بين البلدين تحولًا استراتيجيًا، أثّر بدرجة كبيرة على المستوى الثنائي، وكذلك على مستوى العلاقات العربية الروسية.
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
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