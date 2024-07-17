القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1090899989.html
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T21:42+0000
2024-07-17T21:42+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088466606_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ec157323aaf8b893204ad4ee30ca129c.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي تم نشره على قناتها في "تليغرام"، أنه "عند الساعة 22.15 تم تسجيل استهداف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بثلاث قذائف من عيار 155 ملم لبلدة دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وتعتبر واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص قبل بدء الصراع في دونباس.وتستخدم دول الناتو المدفعية عيار 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من طراز "أم 777" من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمنصات مدفعية ذاتية الدفع ألمانية من طراز "بي زد 2000" ومدافع ذاتية الدفع من طراز "كارب" البولندية ومدافع ذاتية الدفع فرنسية من طراز "سايزار" التي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا)، متبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240717/الجنود-الروس-يكشفون-سبب-عجز-القوات-الأوكرانية-أمام-الطيران-المسير-1090874285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088466606_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9f682301a829d8c843fef418895ad8d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"

21:42 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف من إمدادات الناتو عيار 155 ملم على مدينة غورلوفكا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية الذي تم نشره على قناتها في "تليغرام"، أنه "عند الساعة 22.15 تم تسجيل استهداف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بثلاث قذائف من عيار 155 ملم لبلدة دزيرجينسك - مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجنود الروس يكشفون سبب عجز القوات الأوكرانية أمام الطيران المسير
11:50 GMT
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم. وتعتبر واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص قبل بدء الصراع في دونباس.
وتستخدم دول الناتو المدفعية عيار 155 ملم. زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من طراز "أم 777" من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمنصات مدفعية ذاتية الدفع ألمانية من طراز "بي زد 2000" ومدافع ذاتية الدفع من طراز "كارب" البولندية ومدافع ذاتية الدفع فرنسية من طراز "سايزار" التي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا)، متبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала