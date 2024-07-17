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بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم

بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم

سبوتنيك عربي

فاز المطبخ المغربي بمسابقة "أفضل مطبخ في العالم"، التي يشارك في التصويت بها 38 مليون شخص حول العالم. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الشيف البريطاني غوردون رامزي، إعلانه فوز المطبخ المغربي في مسابقة "أفضل مطبخ في العالم" المنظمة من قبل الحساب الشهير عبر "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "بابيتي كويزين".وأوضحت الصحيفة أن "المطبخ المغربي حصل على أكثر من 2.5 مليون صوت، كأفضل مطبخ في العالم متفوقاً على مطابخ عالمية من بينها المطبخ الإيطالي والمكسيكي والياباني والفرنسي والهندي".من جانبه، أثنى الشيف رامزي على التنوع والنكهات الفريدة، التي يتميز بها المطبخ المغربي ما أهله للفوز بالمسابقة متجاوزا المطبخ المكسيكي في الجولة الأخيرة قبل أن يتصدر المغرب جميع النتائج للمرة الأولى في تاريخ هذه المنافسة العالمية، إذ سبق أن احتل المرتبتين الثانية والثالثة.يشار إلى أن هذه المسابقة الدولية أجريت عبر منصة إلكترونية خاصة بالطبخ، وتم الإعلان عن نتائجها النهائية بمشاركة نخبة من ألمع الطباخين بالعالم والخبراء في مجال الطبخ.ويمتاز المطبخ المغربي بمجموعة متنوعة من الأطباق والنكهات تجمع بين تقاليد الطهي العربي والأمازيغي والأندلسي، ويأتي من بين أشهر أطباقه التي تجاوزت حدود المغرب الكسكس، والطاجين، والبسطيلة، والطنجية، والرفيسة وهي أطباق لها عشاق من مختلف أنحاء العالم.

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