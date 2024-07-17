بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240717/بأكثر-من-25-مليون-صوت-المطبخ-المغربي-هو-الأفضل-في-العالم-1090899382.html
بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم
بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم
سبوتنيك عربي
فاز المطبخ المغربي بمسابقة "أفضل مطبخ في العالم"، التي يشارك في التصويت بها 38 مليون شخص حول العالم. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T20:28+0000
2024-07-17T20:39+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104017/38/1040173828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_6bb0506d1a3fb1092e8277286df53eaf.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الشيف البريطاني غوردون رامزي، إعلانه فوز المطبخ المغربي في مسابقة "أفضل مطبخ في العالم" المنظمة من قبل الحساب الشهير عبر "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "بابيتي كويزين".وأوضحت الصحيفة أن "المطبخ المغربي حصل على أكثر من 2.5 مليون صوت، كأفضل مطبخ في العالم متفوقاً على مطابخ عالمية من بينها المطبخ الإيطالي والمكسيكي والياباني والفرنسي والهندي".من جانبه، أثنى الشيف رامزي على التنوع والنكهات الفريدة، التي يتميز بها المطبخ المغربي ما أهله للفوز بالمسابقة متجاوزا المطبخ المكسيكي في الجولة الأخيرة قبل أن يتصدر المغرب جميع النتائج للمرة الأولى في تاريخ هذه المنافسة العالمية، إذ سبق أن احتل المرتبتين الثانية والثالثة.يشار إلى أن هذه المسابقة الدولية أجريت عبر منصة إلكترونية خاصة بالطبخ، وتم الإعلان عن نتائجها النهائية بمشاركة نخبة من ألمع الطباخين بالعالم والخبراء في مجال الطبخ.ويمتاز المطبخ المغربي بمجموعة متنوعة من الأطباق والنكهات تجمع بين تقاليد الطهي العربي والأمازيغي والأندلسي، ويأتي من بين أشهر أطباقه التي تجاوزت حدود المغرب الكسكس، والطاجين، والبسطيلة، والطنجية، والرفيسة وهي أطباق لها عشاق من مختلف أنحاء العالم.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104017/38/1040173828_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_76d5abb86fd3337f7f6816da5abf2ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

بأكثر من 2 مليون صوت... المطبخ المغربي هو الأفضل في العالم

20:28 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 20:39 GMT 17.07.2024)
© AP Photo / Sara Moultonتظهر هذه الصورة في أبريل 2017 الكسكس مع الدجاج المشوي والزيتون الأخضر والليمون وقلوب الخرشوف في نيويورك
تظهر هذه الصورة في أبريل 2017 الكسكس مع الدجاج المشوي والزيتون الأخضر والليمون وقلوب الخرشوف في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Sara Moulton
تابعنا عبر
فاز المطبخ المغربي بمسابقة "أفضل مطبخ في العالم"، التي يشارك في التصويت بها 38 مليون شخص حول العالم.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الشيف البريطاني غوردون رامزي، إعلانه فوز المطبخ المغربي في مسابقة "أفضل مطبخ في العالم" المنظمة من قبل الحساب الشهير عبر "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "بابيتي كويزين".
وأوضحت الصحيفة أن "المطبخ المغربي حصل على أكثر من 2.5 مليون صوت، كأفضل مطبخ في العالم متفوقاً على مطابخ عالمية من بينها المطبخ الإيطالي والمكسيكي والياباني والفرنسي والهندي".
من جانبه، أثنى الشيف رامزي على التنوع والنكهات الفريدة، التي يتميز بها المطبخ المغربي ما أهله للفوز بالمسابقة متجاوزا المطبخ المكسيكي في الجولة الأخيرة قبل أن يتصدر المغرب جميع النتائج للمرة الأولى في تاريخ هذه المنافسة العالمية، إذ سبق أن احتل المرتبتين الثانية والثالثة.
يشار إلى أن هذه المسابقة الدولية أجريت عبر منصة إلكترونية خاصة بالطبخ، وتم الإعلان عن نتائجها النهائية بمشاركة نخبة من ألمع الطباخين بالعالم والخبراء في مجال الطبخ.
ويمتاز المطبخ المغربي بمجموعة متنوعة من الأطباق والنكهات تجمع بين تقاليد الطهي العربي والأمازيغي والأندلسي، ويأتي من بين أشهر أطباقه التي تجاوزت حدود المغرب الكسكس، والطاجين، والبسطيلة، والطنجية، والرفيسة وهي أطباق لها عشاق من مختلف أنحاء العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала