https://sarabic.ae/20240717/باحث-سياسي-ترامب-في-حال-فوزه-سيذهب-إلى-مفاوضات-سلام-مع-روسيا-1090889959.html

باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا

باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور، زياد منصور، أن "الإدارة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي، تعاني من ما يسمى... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T16:01+0000

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وأشار منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من الواضح من خلال ممارسات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يحكم، بل القرار النهائي دائما ما يكون للدولة العميقة، وهناك نظرة لدى هذه النخبة الحاكمة أنه يجب ألا يكون هناك قوة تعلو على فوق قوة واشنطن كما أنها ترفض الشراكة في العلاقات الدولية".وذكّر منصور بتصريحات ترامب، التي أعلن فيها أنه "سيركز خلال عهده على الصين وليس روسيا، وبالتالي فإن المرشح الجمهوري في حال فوزه سيذهب إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا".وبحسب ضيف "سبوتنيك"، لا بد من الإشارة إلى أنّ "الرئيس الروسي يعتبر أن المفاوضات مع رئيس غير شرعي أي فلاديمير زيلينسكي، لا جدوى منها وهو ما يقلق نظام كييف"، موضحاً أنّ "أكثر الأطراف القادرة على التدخل لإيجاد حل لهذا الملف هي الصين، إذ أنه هناك انسجام كلي بين المواقف الصينية والروسية".

https://sarabic.ae/20240716/خبير-في-الشأن-الأمريكي-ترامب-في-حال-فوزه-بالرئاسة-سيتوقف-عن-دعم-أوكرانيا--1090847970.html

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