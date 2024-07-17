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باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا
باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور، زياد منصور، أن "الإدارة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي، تعاني من ما يسمى... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من الواضح من خلال ممارسات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يحكم، بل القرار النهائي دائما ما يكون للدولة العميقة، وهناك نظرة لدى هذه النخبة الحاكمة أنه يجب ألا يكون هناك قوة تعلو على فوق قوة واشنطن كما أنها ترفض الشراكة في العلاقات الدولية".وذكّر منصور بتصريحات ترامب، التي أعلن فيها أنه "سيركز خلال عهده على الصين وليس روسيا، وبالتالي فإن المرشح الجمهوري في حال فوزه سيذهب إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا".وبحسب ضيف "سبوتنيك"، لا بد من الإشارة إلى أنّ "الرئيس الروسي يعتبر أن المفاوضات مع رئيس غير شرعي أي فلاديمير زيلينسكي، لا جدوى منها وهو ما يقلق نظام كييف"، موضحاً أنّ "أكثر الأطراف القادرة على التدخل لإيجاد حل لهذا الملف هي الصين، إذ أنه هناك انسجام كلي بين المواقف الصينية والروسية".
https://sarabic.ae/20240716/خبير-في-الشأن-الأمريكي-ترامب-في-حال-فوزه-بالرئاسة-سيتوقف-عن-دعم-أوكرانيا--1090847970.html
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باحث سياسي: ترامب في حال فوزه سيذهب إلى مفاوضات سلام مع روسيا

16:01 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 17:31 GMT 17.07.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIصور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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رأى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور، زياد منصور، أن "الإدارة الأمريكية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي، تعاني من ما يسمى بالرهاب من روسيا".
وأشار منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "من الواضح من خلال ممارسات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أن الرئيس في الولايات المتحدة لا يحكم، بل القرار النهائي دائما ما يكون للدولة العميقة، وهناك نظرة لدى هذه النخبة الحاكمة أنه يجب ألا يكون هناك قوة تعلو على فوق قوة واشنطن كما أنها ترفض الشراكة في العلاقات الدولية".

ولفت منصور إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا ستشكل أول تحدٍ للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقد تقوم بمحاولة اغتياله للمرة الثانية أو الثالثة على اعتبار أنه يشكل خطرًا على سياساتها الخارجية".

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
خبير في الشأن الأمريكي: ترامب في حال فوزه بالرئاسة سيتوقف عن دعم أوكرانيا
أمس, 11:53 GMT
وذكّر منصور بتصريحات ترامب، التي أعلن فيها أنه "سيركز خلال عهده على الصين وليس روسيا، وبالتالي فإن المرشح الجمهوري في حال فوزه سيذهب إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا".

وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح سابقًا لحل هذه الأزمة اعتراف أوكرانيا بنتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة، أيّ ضم زابوروجيه ودونباس وخيرسون وجزيرة القرم واعتبار هذه الأراضي روسية".

وبحسب ضيف "سبوتنيك"، لا بد من الإشارة إلى أنّ "الرئيس الروسي يعتبر أن المفاوضات مع رئيس غير شرعي أي فلاديمير زيلينسكي، لا جدوى منها وهو ما يقلق نظام كييف"، موضحاً أنّ "أكثر الأطراف القادرة على التدخل لإيجاد حل لهذا الملف هي الصين، إذ أنه هناك انسجام كلي بين المواقف الصينية والروسية".
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