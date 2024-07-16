https://sarabic.ae/20240716/خبير-في-الشأن-الأمريكي-ترامب-في-حال-فوزه-بالرئاسة-سيتوقف-عن-دعم-أوكرانيا--1090847970.html
خبير في الشأن الأمريكي: ترامب في حال فوزه بالرئاسة سيتوقف عن دعم أوكرانيا
خبير في الشأن الأمريكي: ترامب في حال فوزه بالرئاسة سيتوقف عن دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث والمتخصص في الشأن الأمريكي، حسين الديك، أنّ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستدخل في مرحلة جديدة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T11:53+0000
2024-07-16T11:53+0000
2024-07-16T11:53+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
ترامب
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837897_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_bcf222e4a37bdd5edd5e925a6abf4509.jpg
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب سيفرض معادلة جديدة قائمة على الاستقرار وستبدأ مفاوضات السلام إذ أنه سيتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح على اعتبار أنّ بلاده غير قادرة على الاستمرار في هذا التمويل".واعتبر الباحث في الشأن الأمريكي أنّ "كل المؤشرات تصب لصالح ترامب في هذه المعركة الانتخابية"، موضحًا أنّ "هذا الأمر بدا واضحًا من المناظرة الأولى مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، إذ أنّ ترامب سيكون في البيت الأبيض في 5 نوفمبر وسيحرز فوزًا مريحًا في ظل حالة التردد داخل أروقة الحزب الديمقراطي حول استمرارية ترشح بايدن أو استبداله بمرشح آخر، مقابل حملة تراب الاكثر تماسكا و قوة".الكرملين يعلق على استعداد ترامب للوساطة في حل الصراع الأوكرانيالمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: ترامب مستعد للتفاوض "بسرعة" لتسوية الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837897_317:0:3018:2026_1920x0_80_0_0_8160da38ffcb2493e77b817737be56c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, دونالد ترامب
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, دونالد ترامب
خبير في الشأن الأمريكي: ترامب في حال فوزه بالرئاسة سيتوقف عن دعم أوكرانيا
حصري
أكّد الباحث والمتخصص في الشأن الأمريكي، حسين الديك، أنّ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستدخل في مرحلة جديدة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ترامب سيفرض معادلة جديدة قائمة على الاستقرار وستبدأ مفاوضات السلام
إذ أنه سيتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح على اعتبار أنّ بلاده غير قادرة على الاستمرار في هذا التمويل".
المتخصص في الشأن الأمريكي وفي معرض حديثه عن ظهور ترامب للمرة الأولى بعد محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا اعتبر أنّ "الأخير يحاول لفت الأنظار وحصد المزيد من الأصوات الانتخابية والحصول على تأييد الفئة التي لا تزال مترددة في قرارها الانتخابي، علمًا أن استطلاعات الرأي أكدت أن ما حصل في بنسلفانيا أدى إلى حشد المزيد من التأييد لصالح ترامب".
كما تطرّق الديك للحديث عن اختيار ترامب للسيناتور جي دي فانس لشغل منصب نائب الرئيس في حال نجاحه في العودة للبيت الأبيض وقال: "من ناحية العمر إن فانس يبلغ من العمر 39 عامًا وبالتالي هذه الخطوة هي رسالة إلى الناخب والمجتمع الأمريكي بأنّ الجيل الشاب سيكون له دور كبير في المستقبل، من جهة ثانية إن فانس يتبنى نفس خطاب ترامب أي الخطاب الشعبوي والمحافظ وبالتالي اختيار هذه الشخصية تؤكد على تركيز ترامب على القضايا الداخلية والمحلية".
واعتبر الباحث في الشأن الأمريكي أنّ "كل المؤشرات تصب لصالح ترامب في هذه المعركة الانتخابية"، موضحًا أنّ "هذا الأمر بدا واضحًا من المناظرة الأولى مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، إذ أنّ ترامب سيكون في البيت الأبيض في 5 نوفمبر وسيحرز فوزًا مريحًا في ظل حالة التردد داخل أروقة الحزب الديمقراطي حول استمرارية ترشح بايدن أو استبداله بمرشح آخر، مقابل حملة تراب الاكثر تماسكا و قوة".