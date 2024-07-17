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خبير: الخطر كبير على الملاحة الجوية في لبنان في ظل التشويش على مطار بيروت
خبير: الخطر كبير على الملاحة الجوية في لبنان في ظل التشويش على مطار بيروت
سبوتنيك عربي
حذّر المستشار في شؤون التكنولوجيا والمعلومات، عامر الطبش، من "خطر التشويش الإسرائيلي على مطار بيروت". 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T19:42+0000
2024-07-17T19:42+0000
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخطر كبير على الملاحة الجوية والبحرية ،إذ أن جميع الطائرات تعتمد على نظام خرائط الأقمار الصناعية "GPS" في عمليات الطيران والهبوط وتحديد مواقع المطارات، وبالتالي فإن السلامة العامة على المحك".وعن آلية التصدي لهذا النوع من الهجوم، قال االطبش إنه "على الصعيد التقني الأمر صعب جدًا، لا سيّما وأن إسرائيل تتفوق في التكنولوجيا، إضافة إلى التعاطي بفوقية مع كل هذه المرافق، أمّا على الصعيد الدبلوماسي والقانوني يمكن تقديم شكوى للأمم المتحدة".ولفت الطبش إلى أنّ "هذا التشويش بدأ منذ العام 2023، بشكل متقطع ولكن مع دخولنا إلى العام الحالي بات دائماً، وهو يؤثر سلبا على كل عمليات الملاحة حتى في ما يتعلق بالسيارات".وبيّن أن "ورقة القوة التي تمتلكها إسرائيل في هذا الإطار هي أنّ كل المعدات العالمية تعتمد على نظام "GPS" وقد يُراد من هذا التشويش توجه الصواريخ والطائرات المسيرة نحو مطار بيروت". وأشار إلى أنه "لا يمكن القول أن الطيران المدني غير آمن ولكن يبقى الخوف الأكبر هو من وجود أجسام عسكرية في الأجواء".
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توجيه-ضربات-جوية-على-بنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1090838684.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان

خبير: الخطر كبير على الملاحة الجوية في لبنان في ظل التشويش على مطار بيروت

19:42 GMT 17.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROمطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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حذّر المستشار في شؤون التكنولوجيا والمعلومات، عامر الطبش، من "خطر التشويش الإسرائيلي على مطار بيروت".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخطر كبير على الملاحة الجوية والبحرية ،إذ أن جميع الطائرات تعتمد على نظام خرائط الأقمار الصناعية "GPS" في عمليات الطيران والهبوط وتحديد مواقع المطارات، وبالتالي فإن السلامة العامة على المحك".
وعن آلية التصدي لهذا النوع من الهجوم، قال االطبش إنه "على الصعيد التقني الأمر صعب جدًا، لا سيّما وأن إسرائيل تتفوق في التكنولوجيا، إضافة إلى التعاطي بفوقية مع كل هذه المرافق، أمّا على الصعيد الدبلوماسي والقانوني يمكن تقديم شكوى للأمم المتحدة".
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ولفت الطبش إلى أنّ "هذا التشويش بدأ منذ العام 2023، بشكل متقطع ولكن مع دخولنا إلى العام الحالي بات دائماً، وهو يؤثر سلبا على كل عمليات الملاحة حتى في ما يتعلق بالسيارات".
وبيّن أن "ورقة القوة التي تمتلكها إسرائيل في هذا الإطار هي أنّ كل المعدات العالمية تعتمد على نظام "GPS" وقد يُراد من هذا التشويش توجه الصواريخ والطائرات المسيرة نحو مطار بيروت".
وأشار إلى أنه "لا يمكن القول أن الطيران المدني غير آمن ولكن يبقى الخوف الأكبر هو من وجود أجسام عسكرية في الأجواء".
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