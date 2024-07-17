https://sarabic.ae/20240717/فتاة-بعمر-الـ9-سنوات-تدخل-قائمة-أفضل-10-لاعبين-للـكونغ-فو-1090885836.html
فتاة بعمر الـ9 سنوات تدخل قائمة أفضل 10 لاعبين للـ"كونغ فو"
فتاة بعمر الـ9 سنوات تدخل قائمة أفضل 10 لاعبين للـ"كونغ فو"
سبوتنيك عربي
خطفت فتاة صينية الأنظار في نهائيات ألعاب "شاولين" لعام 2024، ودخلت قائمة أفضل 10 لاعبيين للـ"كونغ فو" لفئة المتميزين. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:32+0000
2024-07-17T14:32+0000
2024-07-17T14:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
كونغ فو
الصين
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وتألقت الفتاة الصينية البالغة من العمر 9 سنوات، من مقاطعة خنان في وسط الصين، في نهائيات ألعاب "شاولين" لعام 2024، ودخلت في قائمة أفضل 10 لاعبي "كونغ فو" للمتميزين. ويعتبر "كونغ فو - شاولين" من التراث الثقافي الوطني للصين، وهو معروف في جميع أنحاء العالم، وهناك نحو 100 مليون من تلاميذ وعشاق ثقافة وممارسي "كونغ فو- شاولين"، بينهم 60 مليون شخص من خارج الصين.يُذكر أن نهائيات "كونغ فو- شاولين" العالمي، لعام 2024، بدأت، يوم 9 يوليو/تموز الجاري، في دنغفنغ في مقاطعة خنان، حيث تم اختيار 500 متسابق من 50 دولة ومنطقة حول العالم، بعد جولات عدة من المنافسة المباشرة لتحديد "نجم شاولين كونغ فو" العالمي لعام 2024.
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نادي الفيديو, رياضة, كونغ فو, الصين
نادي الفيديو, رياضة, كونغ فو, الصين
فتاة بعمر الـ9 سنوات تدخل قائمة أفضل 10 لاعبين للـ"كونغ فو"
خطفت فتاة صينية الأنظار في نهائيات ألعاب "شاولين" لعام 2024، ودخلت قائمة أفضل 10 لاعبيين للـ"كونغ فو" لفئة المتميزين.
وتألقت الفتاة الصينية البالغة من العمر 9 سنوات، من مقاطعة خنان في وسط الصين، في نهائيات ألعاب "شاولين" لعام 2024، ودخلت في قائمة أفضل 10 لاعبي "كونغ فو" للمتميزين.
ويعتبر "كونغ فو - شاولين" من التراث الثقافي الوطني للصين، وهو معروف في جميع أنحاء العالم، وهناك نحو 100 مليون من تلاميذ وعشاق ثقافة وممارسي "كونغ فو- شاولين"، بينهم 60 مليون شخص من خارج الصين.
يُذكر أن نهائيات "كونغ فو- شاولين" العالمي، لعام 2024، بدأت، يوم 9 يوليو/تموز الجاري، في دنغفنغ في مقاطعة خنان، حيث تم اختيار 500 متسابق من 50 دولة ومنطقة حول العالم، بعد جولات عدة من المنافسة المباشرة لتحديد "نجم شاولين كونغ فو" العالمي لعام 2024.