https://sarabic.ae/20240717/متخفية-في-أعماق-نهر-النيل-اكتشاف-أثري-لا-مثيل-له-في-مصر--1090891631.html
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن علماء الآثار اكتشفو صورا لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر، تحت مياه نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:19+0000
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وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية: "بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، تكتشف نقوشًا وصورًا صغيرة للفراعنة، أمنحتب الثالث، وتحتمس الرابع، وبسماتيك الثاني، وإبريس".وأوضح البيان أن "البعثة الأثرية استخدمت، خلال العمل، التقنيات الحديثة كافة المرتبطة بالغوص والبحث الأثري والتصوير تحت الماء".وأكدت الوزارة أن البعثة تعمل الآن على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للصور، التي تم العثور عليها في نهر النيل.
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ثقافة, منوعات, مصر, العالم العربي
ثقافة, منوعات, مصر, العالم العربي
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن علماء الآثار اكتشفو صورا لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر، تحت مياه نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر.
وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية: "بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، تكتشف نقوشًا وصورًا صغيرة للفراعنة، أمنحتب الثالث، وتحتمس الرابع، وبسماتيك الثاني، وإبريس".
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم الاكتشاف خلال البحث الأثري الضوئي الذي تم إجراؤه لأول مرة تحت سطح الماء في نهر النيل بمحافظة أسوان، ويلاحظ أن الغرض من البحث هو اللوحات الصخرية في نهر النيل بالقرب من سد أسوان.
وأوضح البيان أن "البعثة الأثرية استخدمت، خلال العمل، التقنيات الحديثة كافة المرتبطة بالغوص والبحث الأثري والتصوير تحت الماء".
وأكدت الوزارة أن البعثة تعمل الآن على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للصور، التي تم العثور عليها في نهر النيل.