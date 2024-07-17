"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240717/متخفية-في-أعماق-نهر-النيل-اكتشاف-أثري-لا-مثيل-له-في-مصر--1090891631.html
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن علماء الآثار اكتشفو صورا لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر، تحت مياه نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T17:19+0000
2024-07-17T17:19+0000
مجتمع
ثقافة
منوعات
مصر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090892122_0:0:1594:898_1920x0_80_0_0_80e7074d2d7924c33f0dde393ca0f0a7.jpg
وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية: "بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، تكتشف نقوشًا وصورًا صغيرة للفراعنة، أمنحتب الثالث، وتحتمس الرابع، وبسماتيك الثاني، وإبريس".وأوضح البيان أن "البعثة الأثرية استخدمت، خلال العمل، التقنيات الحديثة كافة المرتبطة بالغوص والبحث الأثري والتصوير تحت الماء".وأكدت الوزارة أن البعثة تعمل الآن على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للصور، التي تم العثور عليها في نهر النيل.
https://sarabic.ae/20240716/قرش-غرين-لاند-يعيش-لقرون-ويخفي-سر-الحياة-صور-وفيديو-1090856498.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090892122_154:0:1594:1080_1920x0_80_0_0_eb957d81f7d2c10b71b7227938b12f0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ثقافة, منوعات, مصر, العالم العربي
ثقافة, منوعات, مصر, العالم العربي

"متخفية في أعماق نهر النيل"... اكتشاف أثري لا مثيل له في مصر

17:19 GMT 17.07.2024
© Photo / The Ministry of Tourism and Antiquities of Egyptاكتشاف أثري لا مثيل له متخفي في أسفل مياه نهر النيل
اكتشاف أثري لا مثيل له متخفي في أسفل مياه نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Photo / The Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
تابعنا عبر
أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن علماء الآثار اكتشفو صورا لملوك الدولة الحديثة والعصر المتأخر، تحت مياه نهر النيل في محافظة أسوان جنوبي مصر.
وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية: "بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة، تكتشف نقوشًا وصورًا صغيرة للفراعنة، أمنحتب الثالث، وتحتمس الرابع، وبسماتيك الثاني، وإبريس".

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم الاكتشاف خلال البحث الأثري الضوئي الذي تم إجراؤه لأول مرة تحت سطح الماء في نهر النيل بمحافظة أسوان، ويلاحظ أن الغرض من البحث هو اللوحات الصخرية في نهر النيل بالقرب من سد أسوان.

قرش غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
مجتمع
قرش "غرينلاند" يعيش لقرون ويخفي "سر الحياة"... صور وفيديو
أمس, 16:00 GMT
وأوضح البيان أن "البعثة الأثرية استخدمت، خلال العمل، التقنيات الحديثة كافة المرتبطة بالغوص والبحث الأثري والتصوير تحت الماء".
وأكدت الوزارة أن البعثة تعمل الآن على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للصور، التي تم العثور عليها في نهر النيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала