https://sarabic.ae/20240717/وزارة-الأمن-الداخلي-الأمريكية-تفتح-تحقيقًا-في-خطط-جهاز-الخدمة-السرية-أثناء-تجمع-ترامب-1090865895.html

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جوزيف كوفاري، المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، فتح تحقيقًا في استعدادات جهاز الخدمة... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T01:11+0000

2024-07-17T01:11+0000

2024-07-17T01:11+0000

ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشبكة إن "جوزيف كوفاري، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 مفتشًا عامًا، فتح تحقيقًا بشأن خطط جهاز الخدمة السرية لتأمين حدث حملة الرئيس السابق ترامب في 13 تموز/ يوليو 2024، وقد تم تصنيف التحقيق ضمن إطار مكافحة الإرهاب والتهديدات الداخلية".ويوم السبت الماضي، قاطع ترامب ظهوره العلني في ولاية بنسلفانيا بسبب إطلاق النار وتداولت لقطات لترامب بصحبة رجال الأمن وهم يقتادوه من ذراعه، وتظهر الدماء على أذنه. وقال ترامب في وقت لاحق إنه أصيب برصاصة في أذنه وفقد الكثير من الدماء.المشتبه به هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، الولاية التي جرى فيها التجمع الانتخابي. وبحسب ما ورد، كان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد حوالي 100 متر من المنصة، خارج المنطقة التي يقام فيها الحدث.كما أسفرت الحادثة، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها محاولة لاغتيال ترامب، عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يقوم جهاز الخدمة السرية الأميركية بتحييد الفاعل.وذكرت محطة "إن بي سي نيوز" الاثنين، نقلاً عن مصدرين مطلعين على عمليات الوكالة، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية حدد السطح الذي استهدف منه المسلح ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره باعتباره خطرًا أمنيًا محتملًا، وذلك قبل أيام من الحدث.

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