وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/وزارة-الأمن-الداخلي-الأمريكية-تفتح-تحقيقًا-في-خطط-جهاز-الخدمة-السرية-أثناء-تجمع-ترامب-1090865895.html
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جوزيف كوفاري، المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، فتح تحقيقًا في استعدادات جهاز الخدمة... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T01:11+0000
2024-07-17T01:11+0000
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ef6fa1d8dc24fde45c2bb942eba94eb0.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشبكة إن "جوزيف كوفاري، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 مفتشًا عامًا، فتح تحقيقًا بشأن خطط جهاز الخدمة السرية لتأمين حدث حملة الرئيس السابق ترامب في 13 تموز/ يوليو 2024، وقد تم تصنيف التحقيق ضمن إطار مكافحة الإرهاب والتهديدات الداخلية".ويوم السبت الماضي، قاطع ترامب ظهوره العلني في ولاية بنسلفانيا بسبب إطلاق النار وتداولت لقطات لترامب بصحبة رجال الأمن وهم يقتادوه من ذراعه، وتظهر الدماء على أذنه. وقال ترامب في وقت لاحق إنه أصيب برصاصة في أذنه وفقد الكثير من الدماء.المشتبه به هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، الولاية التي جرى فيها التجمع الانتخابي. وبحسب ما ورد، كان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد حوالي 100 متر من المنصة، خارج المنطقة التي يقام فيها الحدث.كما أسفرت الحادثة، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها محاولة لاغتيال ترامب، عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يقوم جهاز الخدمة السرية الأميركية بتحييد الفاعل.وذكرت محطة "إن بي سي نيوز" الاثنين، نقلاً عن مصدرين مطلعين على عمليات الوكالة، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية حدد السطح الذي استهدف منه المسلح ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره باعتباره خطرًا أمنيًا محتملًا، وذلك قبل أيام من الحدث.
https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_40ae003da07cedce56da082ce6fe1a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تفتح تحقيقًا في خطط جهاز الخدمة السرية أثناء تجمع ترامب

01:11 GMT 17.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جوزيف كوفاري، المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، فتح تحقيقًا في استعدادات جهاز الخدمة السرية لتأمين تجمع الرئيس السابق دونالد ترامب الانتخابي، الذي تعرض فيه لمحاولة اغتيال.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشبكة إن "جوزيف كوفاري، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 مفتشًا عامًا، فتح تحقيقًا بشأن خطط جهاز الخدمة السرية لتأمين حدث حملة الرئيس السابق ترامب في 13 تموز/ يوليو 2024، وقد تم تصنيف التحقيق ضمن إطار مكافحة الإرهاب والتهديدات الداخلية".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بأذن مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
أمس, 02:20 GMT
ويوم السبت الماضي، قاطع ترامب ظهوره العلني في ولاية بنسلفانيا بسبب إطلاق النار وتداولت لقطات لترامب بصحبة رجال الأمن وهم يقتادوه من ذراعه، وتظهر الدماء على أذنه. وقال ترامب في وقت لاحق إنه أصيب برصاصة في أذنه وفقد الكثير من الدماء.
المشتبه به هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، الولاية التي جرى فيها التجمع الانتخابي. وبحسب ما ورد، كان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد حوالي 100 متر من المنصة، خارج المنطقة التي يقام فيها الحدث.
كما أسفرت الحادثة، التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها محاولة لاغتيال ترامب، عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يقوم جهاز الخدمة السرية الأميركية بتحييد الفاعل.
وذكرت محطة "إن بي سي نيوز" الاثنين، نقلاً عن مصدرين مطلعين على عمليات الوكالة، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية حدد السطح الذي استهدف منه المسلح ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره باعتباره خطرًا أمنيًا محتملًا، وذلك قبل أيام من الحدث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..اتفاق إسرائيل مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماسأمس, 21:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала