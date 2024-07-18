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الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"
الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T12:55+0000
2024-07-18T12:55+0000
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ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240712/تصاعد-لنجمه-استطلاع-رأي-إسرائيلي-بن-غفير-خليفة-محتمل-لنتنياهو-في-رئاسة-كتلة-اليمين-1090731139.html
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الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"

12:55 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
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وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".
كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.
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وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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