https://sarabic.ae/20240718/الأردن-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-خطوة-استفزازية-1090916265.html
الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"
الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T12:55+0000
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ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240712/تصاعد-لنجمه-استطلاع-رأي-إسرائيلي-بن-غفير-خليفة-محتمل-لنتنياهو-في-رئاسة-كتلة-اليمين-1090731139.html
https://sarabic.ae/20240612/الأردن-يطالب-إسرائيل-بالكف-عن-الانتهاكات-بحق-المسجد-الأقصى-واحترام-حرمته-1089773805.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".
كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات
ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية
الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.