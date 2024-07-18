https://sarabic.ae/20240718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-محمد-جبارة-أحد-عناصر-حركة-حماس-في-لبنان-1090910925.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد جبارة أحد عناصر حركة حماس في لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد جبارة أحد عناصر حركة حماس في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على أحد عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، ويدعى محمد جبارة بغارة جوية على منطقة البقاع. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T10:43+0000

2024-07-18T10:43+0000

2024-07-18T10:43+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95d6435c637e41faad8f4cd27a220a0.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جبارة عمل على التوجيه، والترويج لمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وعلى تنفيذها، حيث تم تنفيذ بعضها بالتعاون مع منظمة الجماعة الإسلامية الإرهابية في لبنان"، حسب قوله.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق اليوم، بمقتل "القيادي في الجماعة الإسلامية محمد حامد جبارة من بلدة القرعون، جراء غارة على بلدة غزة في منطقة البقاع".وشكلت الجماعة الإسلامية، المقربة من حركة حماس، والتي تأسست في مطلع الستينيات، هدفاً لعدة ضربات إسرائيلية، أودت بحياة عدد من قيادييها، آخرهم في 22 يونيو/ حزيران الماضي بمنطقة البقاع.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توجيه-ضربات-جوية-على-بنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1090838684.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم