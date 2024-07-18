https://sarabic.ae/20240718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-محمد-جبارة-أحد-عناصر-حركة-حماس-في-لبنان-1090910925.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد جبارة أحد عناصر حركة حماس في لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد جبارة أحد عناصر حركة حماس في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على أحد عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، ويدعى محمد جبارة بغارة جوية على منطقة البقاع. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:43+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جبارة عمل على التوجيه، والترويج لمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وعلى تنفيذها، حيث تم تنفيذ بعضها بالتعاون مع منظمة الجماعة الإسلامية الإرهابية في لبنان"، حسب قوله.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق اليوم، بمقتل "القيادي في الجماعة الإسلامية محمد حامد جبارة من بلدة القرعون، جراء غارة على بلدة غزة في منطقة البقاع".وشكلت الجماعة الإسلامية، المقربة من حركة حماس، والتي تأسست في مطلع الستينيات، هدفاً لعدة ضربات إسرائيلية، أودت بحياة عدد من قيادييها، آخرهم في 22 يونيو/ حزيران الماضي بمنطقة البقاع.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توجيه-ضربات-جوية-على-بنى-تحتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1090838684.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد جبارة أحد عناصر حركة حماس في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على أحد عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، ويدعى محمد جبارة بغارة جوية على منطقة البقاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جبارة عمل على التوجيه، والترويج لمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وعلى تنفيذها، حيث تم تنفيذ بعضها بالتعاون مع منظمة الجماعة الإسلامية الإرهابية في لبنان"، حسب قوله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق اليوم، بمقتل "القيادي في الجماعة الإسلامية محمد حامد جبارة من بلدة القرعون، جراء غارة على بلدة غزة في منطقة البقاع".
وشكلت الجماعة الإسلامية، المقربة من حركة حماس، والتي تأسست في مطلع الستينيات، هدفاً لعدة ضربات إسرائيلية، أودت بحياة عدد من قيادييها، آخرهم في 22 يونيو/ حزيران الماضي بمنطقة البقاع.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة،
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.