https://sarabic.ae/20240718/الشرطة-الأوكرانية-788-عسكري-أوكراني-في-عداد-المفقودين-في-خيرسون-1090903700.html

الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون

الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الخميس بأن قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أظهرت أن أكثر من 780 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية سجلوا في... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T01:51+0000

2024-07-18T01:51+0000

2024-07-18T01:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أخبار أوكرانيا

سلاح روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وأظهر تقرير أعده صحفيو موقع "سليدستفي. إنفو" الأوكراني استنادا إلى قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أن "788 عسكريا سجلوا في عداد المفقودين رسميا، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، منهم 262 شخصا فقط تم إخراج جثثهم من كرينوك ودفنهم في أراضي أوكرانيا".تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي أبلغ مرارا عن وجود عدد كبير من الجثث غير المدفونة للجنود الأوكرانيين القتلى في منطقة خط المواجهة التي تسيطر عليها كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-بلغت-أكثر-من-2000-عسكري-على-عدة-محاور--1090751577.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا