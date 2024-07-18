https://sarabic.ae/20240718/الشرطة-الأوكرانية-788-عسكري-أوكراني-في-عداد-المفقودين-في-خيرسون-1090903700.html
الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون
الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الخميس بأن قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أظهرت أن أكثر من 780 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية سجلوا في... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T01:51+0000
2024-07-18T01:51+0000
2024-07-18T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأظهر تقرير أعده صحفيو موقع "سليدستفي. إنفو" الأوكراني استنادا إلى قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أن "788 عسكريا سجلوا في عداد المفقودين رسميا، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، منهم 262 شخصا فقط تم إخراج جثثهم من كرينوك ودفنهم في أراضي أوكرانيا".تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي أبلغ مرارا عن وجود عدد كبير من الجثث غير المدفونة للجنود الأوكرانيين القتلى في منطقة خط المواجهة التي تسيطر عليها كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-بلغت-أكثر-من-2000-عسكري-على-عدة-محاور--1090751577.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون
أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الخميس بأن قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أظهرت أن أكثر من 780 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية سجلوا في عداد المفقودين رسميا في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024 في قرية كرينوك في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك
. وأظهر تقرير أعده صحفيو موقع "سليدستفي. إنفو" الأوكراني استنادا إلى قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أن "788 عسكريا سجلوا في عداد المفقودين رسميا، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، منهم 262 شخصا فقط تم إخراج جثثهم من كرينوك ودفنهم في أراضي أوكرانيا".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي أبلغ مرارا عن وجود عدد كبير من الجثث غير المدفونة للجنود الأوكرانيين القتلى في منطقة خط المواجهة التي تسيطر عليها كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.