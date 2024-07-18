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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/الشرطة-الأوكرانية-788-عسكري-أوكراني-في-عداد-المفقودين-في-خيرسون-1090903700.html
الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون
الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الخميس بأن قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أظهرت أن أكثر من 780 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية سجلوا في... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T01:51+0000
2024-07-18T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأظهر تقرير أعده صحفيو موقع "سليدستفي. إنفو" الأوكراني استنادا إلى قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أن "788 عسكريا سجلوا في عداد المفقودين رسميا، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، منهم 262 شخصا فقط تم إخراج جثثهم من كرينوك ودفنهم في أراضي أوكرانيا".تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي أبلغ مرارا عن وجود عدد كبير من الجثث غير المدفونة للجنود الأوكرانيين القتلى في منطقة خط المواجهة التي تسيطر عليها كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240713/الدفاع-الروسية-تعلن-تكبيد-القوات-الأوكرانية-خسائر-بلغت-أكثر-من-2000-عسكري-على-عدة-محاور--1090751577.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا

الشرطة الأوكرانية: 788 عسكري أوكراني في عداد المفقودين في خيرسون

01:51 GMT 18.07.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الخميس بأن قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أظهرت أن أكثر من 780 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية سجلوا في عداد المفقودين رسميا في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024 في قرية كرينوك في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وأظهر تقرير أعده صحفيو موقع "سليدستفي. إنفو" الأوكراني استنادا إلى قاعدة بيانات البحث الخاصة بالشرطة الأوكرانية أن "788 عسكريا سجلوا في عداد المفقودين رسميا، في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، منهم 262 شخصا فقط تم إخراج جثثهم من كرينوك ودفنهم في أراضي أوكرانيا".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2000 عسكري على عدة محاور
13 يوليو, 12:31 GMT
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي أبلغ مرارا عن وجود عدد كبير من الجثث غير المدفونة للجنود الأوكرانيين القتلى في منطقة خط المواجهة التي تسيطر عليها كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرةأمس, 21:17 GMT
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