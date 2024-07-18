https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-الخطوط-الأمامية-وتسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-في-محاور-عدة-1090914195.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة

القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية صدت هجمتين مضادتين للقوات المسلحة الأوكرانية؛ مشيرة إلى أن خسائر... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T12:07+0000

2024-07-18T12:07+0000

2024-07-18T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن وحدات من مجموعة قوات "سيفير" الروسية قضت على عناصر ومعدات عسكرية تابعة للواء المشاة الآلي 57 و125 و13 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فولشانسك وليبتسي وستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف، مضيفا أن الوحدات أحبطت هجمتين مضادتين من تشكيلات اللواء الهجومي 92 الأوكراني، وبلغت خسائر العدو أكثر من 160 عسكريا، وست سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز"بوغدان"، ومدفع دي-20 عيار 152 ملم، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122ملم".وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) الروسية، استهدفت 4 ألوية أوكرانية في مناطق مسؤوليتها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 520 عسكرياً خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب) الروسية تواصل تعزيز مواقعها الأمامية، واستهدفت التشكيلات العسكرية للألوية الميكانيكية 21، و60، و115، من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول التابع للحرس الوطني، في بلدات تورسكوي، وإيفانوفكا، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحة أن "خسائر العدو، بلغت نحو 520 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "ام119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية "أنكلاف".وفي السياق نفسه، حسنت وحدات تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) تموضعها على طول خط المواجهة، استهدفت أفراد ومعدات اللوائين الآليين 24، و54، واللواء المحمول جوا 46، ولواء الهجوم الجوي 79، التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات ماكسيميليانوفكا، وكاترينوفكا، وتشاسوف يار، وفيرخنيكامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 عسكريا وثلاث عربات قتالية مدرعة و10 سيارات، إضافة إلى تدمير 5 مستودعات ذخيرة".القوات المسلحة الروسية تقصف مطارا عسكريا في مدينة ميرغورود الأوكرانيةوتابع بيان الدفاع الروسية أنه في إطار معركة مضادة للبطارية، تم تدمير مدفعي هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف أتش-70" بريطانيي الصنع، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"عيار 122 ملم، ومدفعين من طراز "إم119" من عيار 105 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز " إل-119" من عيار 105 ملم بريطاني الصنع، ومحطة رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع ومحطتي حرب إلكترونية " أنكلاف".كما صدت وحدات تجمع قوات "تسينتر" 7هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن "خسائر العدو بلغت قرابة 290 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر من طراز "إم777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتز "دي-30" عيار 122 ملم".

https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسيطر-على-الخط-الأول-من-الأبنية-البرجية-في-فولشانسك--1090913188.html

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