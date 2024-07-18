https://sarabic.ae/20240718/المرشح-الجمهوري-لمنصب-نائب-الرئيس-فوز-ترامب-سيوقف-الهدايا-المجانية-لعدد-من-حلفاء-واشنطن-1090905596.html

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: فوز ترامب سيوقف الهدايا المجانية لعدد من حلفاء واشنطن

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس: فوز ترامب سيوقف الهدايا المجانية لعدد من حلفاء واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح جاي دي فانس، السيناتور الجمهوري ومرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، بأن فوز دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة سيوقف الهدايا المجانية المقدمة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T06:11+0000

2024-07-18T06:11+0000

2024-07-18T06:11+0000

العالم

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وقال فانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة، في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات، لن تقاتل وتدافع عن حلفائها الذين لا يفون بالتزاماتهم المالية في قطاع الأمن.وتابع فانس بالقول: "معًا، لن نرسل أطفالنا إلى الحرب إلا عندما يتعين علينا ذلك، إذا ضُربنا، فسنضرب بشدة".وأضاف: "معًا سنتأكد من أن حلفاءنا يشاركوننا مسؤولياتنا الأمنية، وعدم تقديم المزيد من الهدايا المجانية لأولئك الذين خانوا سخاء دافعي الضرائب الأمريكيين".وكان ترامب قد أعلن اختيار عضو مجلس الشيوخ، السيناتور جاي دي فانس، نائبًا له في السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يتمتع "بمسيرة مهنية ناجحة للغاية في مجالي التكنولوجيا والمال".وأكد ترامب أن فانس "خلال الحملة، سوف يركز بقوة على الأشخاص الذين ناضل من أجلهم ببراعة، وهم العمال والمزارعون الأمريكيون في بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأوهايو، ومينيسوتا، وأبعد من ذلك...".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

https://sarabic.ae/20240716/المرشح-الجمهوري-لمنصب-نائب-الرئيس-ترامب-مستعد-للتفاوض-بسرعة-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090838054.html

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