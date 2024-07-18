https://sarabic.ae/20240718/تسجيل-رقم-قياسي-عالمي-لأطول-رحلة-طيران-دون-توقف-في-القطب-الشمالي-على-متن-طائرة-شراعية-1090921244.html

تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران دون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية

تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران دون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية

سبوتنيك عربي

تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران بدون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية

2024-07-18T15:05+0000

2024-07-18T15:05+0000

2024-07-18T15:05+0000

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وقامت كاسحة الجليد النووية "50 عاما من النصر" بإيصالهما إلى الطوف الجليدي الذي انطلق منه قبالة أرخبيل "فرانس جوزيف".وفقًا لخطة الرحلة الاستكشافية، بعد الهبوط، سيقيم كونيوخوف، وبوتابكين، معسكرًا في القطب الشمالي ويستعدان للتزلج اليومي أثناء انتظار كاسحة الجليد. كما يخطط فيودور كونيوخوف، أيضًا للقيام برحلة منفردة على متن سفينة في بحر أوخوتسك، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية لحكومة جزيرة سخالين الروسية.وتم الإشارة سابقا إلى أن كونيوخوف سيمر بالأماكن التي وقعت فيها أحداث تاريخية مهمة وانتهت الحرب العالمية الثانية. ومن المخطط مبدئيًا أن تستغرق الرحلة شهرين تقريبًا.وقال كونيوخوف: "لدي دائمًا جدول أعمال مزدحم. سأصل إلى سخالين فورًا بعد رحلة أخرى واسعة النطاق. لم أذهب أبدًا إلى الأماكن التي سيتم وضع المسار فيها من قبل. لذلك، من المثير للاهتمام بشكل خاص زيارتهم، خاصة في مثل هذه المناسبة المهمة"، وأشار بالقول: "هذه المهمة ستكون خاصة بالنسبة لي".وفي وقت سابق، في مارس/ آذار 2023، حطّم فيودور كونيوخوف، والرحالة إيفان مينيايلو، الرقم القياسي العالمي لمسافة طيران المنطاد، حيث حلقا لمسافة تزيد عن 2368 كيلومترًا. تم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1994 من قبل اثنين من اليابانيين، تشيكاتسو كاكينوما، وميشيو كاندا، في مسار من كيروفسك عبر تشيريبوفيتس (منطقة فولوغدا) في اتجاه بالاكوفو (منطقة ساراتوف)، وطار الطيارون الروس على ارتفاع يصل إلى 5 كم وبسرعة متوسطة 40-50 كم/ ساعة.

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سبوتنيك عربي

تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران بدون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية