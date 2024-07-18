تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول رحلة طيران دون توقف في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية
وذكر الموقع: "استغرقت الرحلة القياسية في خطوط العرض العليا في القطب الشمالي بطول 440.51 كيلومترًا 10 ساعات و13 دقيقة من الساعة 16:29 بتوقيت موسكو يوم 7 يوليو (الجاري)، إلى الساعة 02:42 بتوقيت موسكو يوم 8 يوليو (الجاري)، وتم إجراؤها في الممر 57 خط طول 60 درجة شرقا على ارتفاع 267 إلى 835 مترا فوق السطح". وأشار إلى أن "متوسط السرعة كان 47 كيلومترا في الساعة".
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين)، والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين)، والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف، (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف، (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
سياح يتفقدون معسكر فيودور كونيوخوف، على طوف جليدي.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
يقوم الفريق بتفحص الجليد لمعرفة مدى ملاءمته للانطلاق بالرحلة.
يقوم الفريق بتفحص الجليد لمعرفة مدى ملاءمته للانطلاق بالرحلة.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين)، والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين)، والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.
قام الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف (يمين) والطيار إيغور بوتابكين، بأول رحلة طيران ناجحة في العالم في منطقة خطوط العرض العليا في القطب الشمالي على متن طائرة شراعية ذات مقعدين (طائرة شراعية آلية) من خط عرض 86 درجة شمالًا إلى نقطة القطب الشمالي الجغرافي، في الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2024.