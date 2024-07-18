https://sarabic.ae/20240718/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-يعلن-تدمير-زورق-أوكراني-مسير-حاول-مهاجمة-المدينة-1090904274.html
حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة
حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الخميس، تدمير زورق مسير أوكراني حاول مهاجمة المدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T03:12+0000
2024-07-18T03:12+0000
2024-07-18T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف في قناته على "تلغرام": "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة صادرة عن أعمال عسكرينا (الأسطول الروسي) أثناء صد محاولة تنفيذ هجوم بزورق مسير". وأكد أنه "تم تدمير الزورق المسير".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240701/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-العديد-من-الأهداف-المعادية-في-مدينة-سيفاستوبول-1090369089.html
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سيفاستوبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سيفاستوبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة
03:12 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 03:13 GMT 18.07.2024)
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الخميس، تدمير زورق مسير أوكراني حاول مهاجمة المدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رازفوجايف في قناته على "تلغرام": "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة صادرة عن أعمال عسكرينا (الأسطول الروسي) أثناء صد محاولة تنفيذ هجوم بزورق مسير". وأكد أنه "تم تدمير الزورق المسير".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.