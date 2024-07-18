حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-يعلن-تدمير-زورق-أوكراني-مسير-حاول-مهاجمة-المدينة-1090904274.html
حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة
حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الخميس، تدمير زورق مسير أوكراني حاول مهاجمة المدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T03:12+0000
2024-07-18T03:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101429/30/1014293050_0:53:2866:1665_1920x0_80_0_0_f17b7eebb3a9aeb4899e02c3685bb4fc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف في قناته على "تلغرام": "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة صادرة عن أعمال عسكرينا (الأسطول الروسي) أثناء صد محاولة تنفيذ هجوم بزورق مسير". وأكد أنه "تم تدمير الزورق المسير".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240701/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-العديد-من-الأهداف-المعادية-في-مدينة-سيفاستوبول-1090369089.html
سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101429/30/1014293050_287:0:2578:1718_1920x0_80_0_0_46216d709273cbee04891d804c8c9e09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سيفاستوبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سيفاستوبول, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

حاكم مدينة سيفاستوبول يعلن تدمير زورق أوكراني مسير حاول مهاجمة المدينة

03:12 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 03:13 GMT 18.07.2024)
© Sputnik . Vasiliy Batanovالطراد الصاروخي "موسكو" يتوجه إلى البحر المتوسط
الطراد الصاروخي موسكو يتوجه إلى البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Vasiliy Batanov
تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، فجر اليوم الخميس، تدمير زورق مسير أوكراني حاول مهاجمة المدينة دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف في قناته على "تلغرام": "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة صادرة عن أعمال عسكرينا (الأسطول الروسي) أثناء صد محاولة تنفيذ هجوم بزورق مسير". وأكد أنه "تم تدمير الزورق المسير".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط العديد من الأهداف المعادية في مدينة سيفاستوبول
1 يوليو, 17:07 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المسيرة بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرةأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала