حصان "يسرق" دراجة نارية... فيديو
14:13 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 14:36 GMT 18.07.2024)
© Photo / x/ajay_verma66063مشهد مقتطع من فيديو لحصان يعلق بدراجة نارية في البرازيل
© Photo / x/ajay_verma66063
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، مقطع فيديو لحصان يقترب من دراجة نارية، لتعلق به وهو يحاول الركض مبتعدا عنها، في مشهد بدا وكأن الحصان يحاول سرقة الدراجة.
وتُبين المشاهد لحظة اقتراب الحصان من الدراجة النارية، لتعلق به وهو يحاول الركض مبتعدا عنها.
📹في مشهد غريب لا يخلو من الطرافة.. حصان برازيلي "يسرق" دراجة نارية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 18, 2024
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية مقطع فيديو لحصان يقترب من دراجة نارية، لتعلق به وهو يحاول الركض مبتعدا عنها، في مشهد بدا وكأن الحصان يحاول سرقة الدراجة.
ويبقى السؤال المحير هنا: هل سرق الحصان… pic.twitter.com/uIaChD5wPl
الجدير بالذكر أن الخيول الشاردة باتت بالفعل ظاهرة مقلقة تستوجب إيجاد حلول عملية لها، حسبما أفاد بعض المتابعين للحدث، وتم اقترح حلول مشتركة يتفق عليها أصحاب هذه الخيول بصورة جماعية، مثل تخصيص مكان مشترك يجمعها، إذ يتقاسم جميع أصحاب الخيول تكاليفه.