https://sarabic.ae/20240718/ما-الفرق-بين-مروحيات-مي---35-إم-ومي---35-بي-الروسية-1090926246.html
ما الفرق بين مروحيتي "مي-35 إم" و"مي-35 بي" الروسيتين؟
ما الفرق بين مروحيتي "مي-35 إم" و"مي-35 بي" الروسيتين؟
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات عسكرية في العالم تضم 1547 مروحية من طرازات متنوعة، بينها مروحيات "مي-35" المتعددة المهام. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T15:52+0000
2024-07-18T15:52+0000
2024-07-18T15:52+0000
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وتمثل "مي- 35" واحدة من المروحيات الروسية الخارقة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، ويشمل ذلك النسخة "مي-35 إم" و"مي- 35 بي".ويعزز هذا النوع من المروحيات قدرات القوات البرية على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الخاصة والدعم الجوي القريب ومهام الإنزال البري خلف خطوط العدو والإنزال البحري ليلا ونهارا، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الجوي للمصابين.وصممت روسيا مروحية "مي- 35" بحيث تكون قادرة على نقل حمولة داخلية كبيرة، إضافة إلى حمولة خارجية يتم تعليقها على الطائرة، إضافة إلى امتلاكها قدرات قتالية تشمل أنظمة حرب إلكترونية وأسلحة متنوعة.ورغم أن كلتيهما تشتركان في المواصفات الأساسية، فإن هناك اختلافات بين المروحية "مي-35 إم" والنسخة المطورة منها "مي-35 بي"."مي- 35 إم"مصممة لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى واستهداف القوة البشرية للعدو في ميادين القتال مع قدرة على التسلل لعمق العدو بصورة مستقلة أو بالتنسيق مع القوات البرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي."مي- 35 بي"صممت روسيا هذا النسخة المطورة من الطائرة "مي - 35" لزيادة قدرة القوات البرية على الحركة وإعادة التموضع في وقت قصير، إضافة إلى توفير الدعم النيراني لها في ساحات القتال.كما يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والاشتباك مع الأهداف البرية المدرعة وغير المدرعة والمروحيات المعادية على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية.ويضاف إلى ذلك أن الطائرة مصممة ليكون من الممكن تزويدها بأنظمة قتال وصواريخ موجهة، وفقا لطبيعة المهام التي تنفذها.
https://sarabic.ae/20240614/مي-35-إم-تدمر-منطقة-عسكرية-أوكرانية-محصنة-1089844376.html
https://sarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sarabic.ae/20240106/كا-27-الروسية-مروحية-مضادة-للغواصات-بقدرات-خارقة-1084759309.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
ما الفرق بين مروحيتي "مي-35 إم" و"مي-35 بي" الروسيتين؟
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة مروحيات عسكرية في العالم تضم 1547 مروحية من طرازات متنوعة، بينها مروحيات "مي-35" المتعددة المهام.
وتمثل "مي- 35" واحدة من المروحيات الروسية
الخارقة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، ويشمل ذلك النسخة "مي-35 إم" و"مي- 35 بي".
ويعزز هذا النوع من المروحيات قدرات القوات البرية على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الخاصة والدعم الجوي القريب ومهام الإنزال البري خلف خطوط العدو والإنزال البحري ليلا ونهارا، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الجوي للمصابين.
وصممت روسيا مروحية "مي- 35
" بحيث تكون قادرة على نقل حمولة داخلية كبيرة، إضافة إلى حمولة خارجية يتم تعليقها على الطائرة، إضافة إلى امتلاكها قدرات قتالية تشمل أنظمة حرب إلكترونية وأسلحة متنوعة.
ورغم أن كلتيهما تشتركان في المواصفات الأساسية، فإن هناك اختلافات بين المروحية "مي-35 إم" والنسخة المطورة منها "مي-35 بي".
مصممة لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى واستهداف القوة البشرية للعدو في ميادين القتال مع قدرة على التسلل لعمق العدو بصورة مستقلة أو بالتنسيق مع القوات البرية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
أقصى وزن عند الإقلاع: 11.5 طن.
الحمولة الخارجية: 2.4 طن.
الحمولة الداخلية: 1.5 طن.
السرعة القصوى: 305 كلم/ ساعة.
أعلى ارتفاع تحليق: 5400 متر.
أقصى مدى تحليق بخزان وقود داخلي فقط: 460 كلم.
حمولة الأفراد: 8 أفراد مظليين بكامل عتادهم.
صممت روسيا هذا النسخة المطورة من الطائرة "مي - 35" لزيادة قدرة القوات البرية على الحركة وإعادة التموضع في وقت قصير، إضافة إلى توفير الدعم النيراني لها في ساحات القتال.
كما يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والاشتباك مع الأهداف
البرية المدرعة وغير المدرعة والمروحيات المعادية على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية.
ويضاف إلى ذلك أن الطائرة مصممة ليكون من الممكن تزويدها بأنظمة قتال وصواريخ موجهة، وفقا لطبيعة المهام التي تنفذها.
أقصى وزن عند الإقلاع: 11.5 طن.
الحمولة الخارجية: 2.4 طن.
السرعة القصوى: 320 كلم/ ساعة.
أعلى ارتفاع تحليق: 4500 متر.
أقصى مدى تحليق بخزان وقود داخلي فقط: 450 كلم.
حمولة الأفراد داخل المقصورة: 8 أفراد مظليين بكامل عتادهم.