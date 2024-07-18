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مصر تعرب عن انزعاجها وقلقها الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
مصر تعرب عن انزعاجها وقلقها الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، اليوم عن انزعاج وقلق مصر الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة عقب مرور 10 أشهر من "الاستهداف والعدوان... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T08:55+0000
2024-07-18T08:55+0000
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وخلال استقباله سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد عبد العاطي، أن مصر لم تدخر جهدا منذ بدء الحرب في سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من المعبر أديا إلى تعليق إدخال المساعدات.وشدد عبد العاطي، على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية، مطالبا بتحديد التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وتطوير الحلول الهادفة لإنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720.وأدان وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء، الهجمات ضد كافة العاملين في مجال المساعدات ومواقعهم داخل قطاع غزة، الأمر الذى يعيق جهودهم ويجبرهم على تعليق عملياتهم الإغاثية، في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية بالقطاع، وأبرز فى هذا الصدد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بصفتها الركيزة الأساسية لجهود الاستجابة الإنسانية بالقطاع، مشدداً على ضرورة التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن ترتيبات تنفيذ ولاية المسئولة الأممية، وأي ترتيبات تتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن الشكر لمصر على جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وتعاونها مع منسقة الأمم المتحدة وفريقها، مبرزة حرصها على العمل مع مصر على استعادة وتيرة دخول المساعدات والشروع في بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240713/مصر-تبلغ-الأطراف-المعنية-بخطورة-التصعيد-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-واستهداف-المدنيين-1090753754.html
https://sarabic.ae/20240717/الأمم-المتحدة-تشيد-بجهود-مصر-وقطر-لوقف-الحرب-على-غزة-1090888854.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعرب عن انزعاجها وقلقها الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

08:55 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، اليوم عن انزعاج وقلق مصر الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة عقب مرور 10 أشهر من "الاستهداف والعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين".
وخلال استقباله سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد عبد العاطي، أن مصر لم تدخر جهدا منذ بدء الحرب في سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من المعبر أديا إلى تعليق إدخال المساعدات.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية، مطالبا بتحديد التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وتطوير الحلول الهادفة لإنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
مصر تبلغ الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين
13 يوليو, 13:18 GMT
وأدان وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء، الهجمات ضد كافة العاملين في مجال المساعدات ومواقعهم داخل قطاع غزة، الأمر الذى يعيق جهودهم ويجبرهم على تعليق عملياتهم الإغاثية، في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية بالقطاع، وأبرز فى هذا الصدد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بصفتها الركيزة الأساسية لجهود الاستجابة الإنسانية بالقطاع، مشدداً على ضرورة التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن ترتيبات تنفيذ ولاية المسئولة الأممية، وأي ترتيبات تتعلق بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن الشكر لمصر على جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وتعاونها مع منسقة الأمم المتحدة وفريقها، مبرزة حرصها على العمل مع مصر على استعادة وتيرة دخول المساعدات والشروع في بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية.
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر وقطر لوقف الحرب على غزة
أمس, 16:15 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
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