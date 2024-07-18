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https://sarabic.ae/20240718/وزير-الدفاع-الألماني-يتحدث-عن-سبب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-بلاده-وموسكو-ترد-1090910061.html
وزير الدفاع الألماني يتحدث عن سبب نشر صواريخ أمريكية في بلاده وموسكو ترد
وزير الدفاع الألماني يتحدث عن سبب نشر صواريخ أمريكية في بلاده وموسكو ترد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، بأن نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا يأتي "رداً على نشر صواريخ "إسكندر" الباليستية في مقاطعة كالينينغراد... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:18+0000
2024-07-18T10:18+0000
العالم
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وزعم بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" الألمانية :"ما ستفعله الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026 في ألمانيا، ليس أكثر من مواجهة التهديد الروسي فيما يتعلق بنشر صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، وحينها الردع سيعمل من جديد".وفي سياق متصل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات عند ترتيب ردها على نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، ولا يستبعد أن تنشر موسكو أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية.وأضاف ريابكوف بالقول: "في هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار مجمل الدول الأعضاء في الناتو، علينا معايرة ردودنا دون مواجهة أي قيود داخلية، إذا جاز التعبير، متى وأين وهل سيكون ممكنًا وضروريًا نشر أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن واشنطن ستقوم، ابتداء من العام المقبل، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا، خلال 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
https://sarabic.ae/20240716/أمريكا-تعلن-عن-عزمها-تسريع-تطوير-واختبار-الصواريخ-الفرط-صوتية--1090864307.html
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وزير الدفاع الألماني يتحدث عن سبب نشر صواريخ أمريكية في بلاده وموسكو ترد

10:18 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، بأن نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا يأتي "رداً على نشر صواريخ "إسكندر" الباليستية في مقاطعة كالينينغراد الروسية".
وزعم بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" الألمانية :"ما ستفعله الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026 في ألمانيا، ليس أكثر من مواجهة التهديد الروسي فيما يتعلق بنشر صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، وحينها الردع سيعمل من جديد".
وفي سياق متصل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات عند ترتيب ردها على نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، ولا يستبعد أن تنشر موسكو أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية.
وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا بأنظمة مماثلة بتجهيزات نووية: "لا نستبعد أي خيارات".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
أمريكا تعلن عزمها تسريع تطوير واختبار الصواريخ الفرط صوتية
16 يوليو, 20:37 GMT
وأضاف ريابكوف بالقول: "في هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار مجمل الدول الأعضاء في الناتو، علينا معايرة ردودنا دون مواجهة أي قيود داخلية، إذا جاز التعبير، متى وأين وهل سيكون ممكنًا وضروريًا نشر أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن واشنطن ستقوم، ابتداء من العام المقبل، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا، خلال 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
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