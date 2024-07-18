https://sarabic.ae/20240718/وزير-الدفاع-الألماني-يتحدث-عن-سبب-نشر-صواريخ-أمريكية-في-بلاده-وموسكو-ترد-1090910061.html

وزير الدفاع الألماني يتحدث عن سبب نشر صواريخ أمريكية في بلاده وموسكو ترد

وزير الدفاع الألماني يتحدث عن سبب نشر صواريخ أمريكية في بلاده وموسكو ترد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، بأن نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا يأتي "رداً على نشر صواريخ "إسكندر" الباليستية في مقاطعة كالينينغراد... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T10:18+0000

2024-07-18T10:18+0000

2024-07-18T10:18+0000

العالم

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وزعم بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" الألمانية :"ما ستفعله الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026 في ألمانيا، ليس أكثر من مواجهة التهديد الروسي فيما يتعلق بنشر صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، وحينها الردع سيعمل من جديد".وفي سياق متصل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات عند ترتيب ردها على نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، ولا يستبعد أن تنشر موسكو أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية.وأضاف ريابكوف بالقول: "في هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار مجمل الدول الأعضاء في الناتو، علينا معايرة ردودنا دون مواجهة أي قيود داخلية، إذا جاز التعبير، متى وأين وهل سيكون ممكنًا وضروريًا نشر أنظمة مماثلة بتجهيزات نووية موسكو ستختار من بين مجموعة واسعة من الخيارات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن واشنطن ستقوم، ابتداء من العام المقبل، بنشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا، خلال 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".

https://sarabic.ae/20240716/أمريكا-تعلن-عن-عزمها-تسريع-تطوير-واختبار-الصواريخ-الفرط-صوتية--1090864307.html

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