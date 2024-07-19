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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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https://sarabic.ae/20240719/إيران-رفض-إسرائيل-إقامة-الدولة-الفلسطينية-يثبت-طبيعتها-العنصرية-1090945416.html
الخارجية الإيرانية: رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية يثبت طبيعتها العنصرية
الخارجية الإيرانية: رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية يثبت طبيعتها العنصرية
سبوتنيك عربي
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصويت البرلمان الإسرائيلي ضد إقامة دولة فلسطينية، معتبرا ذلك "شهادة على الطبيعة العنصرية للكيان... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب في منشور له عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "القرار الجديد الذي أقره الكنيست التابع للنظام الإسرائيلي المزيف المعارض لإقامة دولة فلسطينية، يأتي بعد 9 أشهر من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، لقد كشف الجيش الإرهابي لهذا النظام مرة أخرى للعالم الطبيعة العنصرية للنظام الصهيوني الغاصب".وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يشكل تهديدا ليس فقط للأمة الفلسطينية، وإنما أيضا للسلم والأمن الدوليين".وأضاف ناصر كنعاني: "في ظل تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفرض الأعراف الدولية القطعية ضد النظام الصهيوني الغاصب، فإن المقاومة والنضال ضد المحتلين حتى استعادة حقوق الفلسطينيين الكاملة سيكون من حق هذه الأمة الواقعة تحت الاحتلال".جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن وافق البرلمان الإسرائيلي، أمس الخميس، على قرار يرفض بأغلبية ساحقة إقامة دولة فلسطينية.وتم تمرير القرار في الكنيست بأغلبية 68 صوت، مقابل 9 أصوات فقط ضده.يشار إلى أن عددا متزايدا من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا، وسلوفينيا، والنرويج، وأيرلندا، وغيرها.
https://sarabic.ae/20240718/الأمم-المتحدة-قرار-الكنيست-الإسرائيلي-برفض-إقامة-دولة-فلسطينية-يتناقض-مع-القانون-الدولي-1090931506.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي

الخارجية الإيرانية: رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية يثبت طبيعتها العنصرية

13:13 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 13:39 GMT 19.07.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصويت البرلمان الإسرائيلي ضد إقامة دولة فلسطينية، معتبرا ذلك "شهادة على الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني، الذي يهدد السلام والأمن العالميين"، وفق قوله.
وكتب في منشور له عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "القرار الجديد الذي أقره الكنيست التابع للنظام الإسرائيلي المزيف المعارض لإقامة دولة فلسطينية، يأتي بعد 9 أشهر من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، لقد كشف الجيش الإرهابي لهذا النظام مرة أخرى للعالم الطبيعة العنصرية للنظام الصهيوني الغاصب".
وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يشكل تهديدا ليس فقط للأمة الفلسطينية، وإنما أيضا للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف ناصر كنعاني: "في ظل تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفرض الأعراف الدولية القطعية ضد النظام الصهيوني الغاصب، فإن المقاومة والنضال ضد المحتلين حتى استعادة حقوق الفلسطينيين الكاملة سيكون من حق هذه الأمة الواقعة تحت الاحتلال".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي
أمس, 19:21 GMT
جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن وافق البرلمان الإسرائيلي، أمس الخميس، على قرار يرفض بأغلبية ساحقة إقامة دولة فلسطينية.
وتم تمرير القرار في الكنيست بأغلبية 68 صوت، مقابل 9 أصوات فقط ضده.
يشار إلى أن عددا متزايدا من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا، وسلوفينيا، والنرويج، وأيرلندا، وغيرها.
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