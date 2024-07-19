https://sarabic.ae/20240719/البيت-الأبيض-واشنطن-قد-تغير-موقفها-بشأن-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-عمق-روسيا---1090955287.html
البيت الأبيض: واشنطن قد تغير موقفها بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا
البيت الأبيض: واشنطن قد تغير موقفها بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها بشأن جواز قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T19:40+0000
2024-07-19T19:40+0000
2024-07-19T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف سوليفان خلال مناقشة نظمت في منتدى أسبن الأمني: "لا أستطيع أن أعطي إجابة محددة على هذا السؤال، لكن يمكنني أن أقول إنه وفقا للموقف الحالي لرئيسنا، تغيرت الظروف. شنت روسيا هجوما جديدا على خاركوف عبر حدود أوكرانيا، ومن المنطق السليم أن تعطى أوكرانيا الفرصة للرد".وفي الوقت نفسه، بحسب المسؤول، فإن موقف القيادة الأمريكية بشأن جواز توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية لم يتغير بعد.وأشارت سينغ إلى أن السلطات الأمريكية سبق أن غيرت قواعد استخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا بالقرب من خاركوف، وأتاحت إمكانية تخفيف القيود على مناطق أخرى.وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف.
https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أمريكي-متقاعد-بوتين-منفتح-على-مناقشة-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-1090954315.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: واشنطن قد تغير موقفها بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا
صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها بشأن جواز قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب عمق الأراضي الروسية بمساعدة الأسلحة الأمريكية، لكن هذا لم يحدث بعد.
وأضاف سوليفان خلال مناقشة نظمت في منتدى أسبن الأمني: "لا أستطيع أن أعطي إجابة محددة على هذا السؤال، لكن يمكنني أن أقول إنه وفقا للموقف الحالي لرئيسنا، تغيرت الظروف. شنت روسيا هجوما جديدا على خاركوف عبر حدود أوكرانيا، ومن المنطق السليم أن تعطى أوكرانيا الفرصة للرد".
وفي الوقت نفسه، بحسب المسؤول، فإن موقف القيادة الأمريكية بشأن جواز توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية لم يتغير بعد.
وصرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، بأن بلادها لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي، إلا أن هذا القرار قد يتغير في المستقبل.
وقالت سينغ، في إحاطة: "في الوقت الراهن نحن لم نأذن باستخدام "أتاكمز" للضربات العميقة (في العمق)... داخل روسيا".
وأشارت سينغ إلى أن السلطات الأمريكية سبق أن غيرت قواعد استخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا بالقرب من خاركوف، وأتاحت إمكانية تخفيف القيود على مناطق أخرى.
وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف.