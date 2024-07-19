https://sarabic.ae/20240719/ضابط-أمريكي-متقاعد-بوتين-منفتح-على-مناقشة-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-1090954315.html
ضابط أمريكي متقاعد: بوتين منفتح على مناقشة القضايا الإنسانية في أوكرانيا
ضابط أمريكي متقاعد: بوتين منفتح على مناقشة القضايا الإنسانية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة القضايا الإنسانية في أوكرانيا. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T18:17+0000
2024-07-19T18:17+0000
2024-07-19T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استمعت إلى بوتين، لقد تحدث عن تبادل الأسرى، ومرة أخرى، عن مدى استعداده للمفاوضات".وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الفائت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لمواصلة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، والعملية جارية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا، كانوا في الأسر في خطر مميت، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
https://sarabic.ae/20240717/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-95-عسكريا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1090875291.html
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روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: بوتين منفتح على مناقشة القضايا الإنسانية في أوكرانيا
صرح الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة القضايا الإنسانية في أوكرانيا.
وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد استمعت إلى بوتين، لقد تحدث عن تبادل الأسرى، ومرة أخرى، عن مدى استعداده للمفاوضات".
وبحسب العقيد، فإن الغرب، على العكس من ذلك، منغلق على مثل هذه المناقشات، حتى فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية. وأضاف ويلكرسون أن الأمر في الواقع سيكون بسيطًا للغاية.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الفائت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لمواصلة تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، والعملية جارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الفائت، أنه تم الإفراج عن 95 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا، كانوا في الأسر في خطر مميت، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أنه سيتم نقل العسكريين المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.