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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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https://sarabic.ae/20240719/البيت-الأبيض-يعلق-على-خطط-واشنطن-في-آسيا--1090955980.html
البيت الأبيض يعلق على خطط واشنطن في آسيا
البيت الأبيض يعلق على خطط واشنطن في آسيا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء نظير لحلف شمال الأطلسي في آسيا، بل تسعى إلى ربط حلفاء واشنطن في... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T20:37+0000
2024-07-19T20:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وقال سوليفان، اليوم الجمعة، في مؤتمر أمني في أسبن: "نحن لا نحاول إنشاء حلف شمال الأطلسي الآسيوي، بل نحاول إنشاء رابطة بين حلفائنا".ووفقا لسوليفان، فإن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الدفاعية فحسب، بل يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أيضًا.صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن روسيا ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها.وأضاف بوتين، في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها، علاوة على ذلك، من المدهش في رأيي أن حلف شمال الأطلسي ينتهك وثائقه العقائدية، يقوم بمحاولات لتجاوز الحدود، إلى ما وراء حدود أنشطته الجغرافية".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجر جميع دول التحالف بشكل متزايد إلى خلق وضع متوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وتحاول "إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة هناك"، مسترشدة في المقام الأول بمصالحها الأنانية.
https://sarabic.ae/20240719/البيت-الأبيض-واشنطن-قد-تغير-موقفها-بشأن-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-عمق-روسيا---1090955287.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

البيت الأبيض يعلق على خطط واشنطن في آسيا

20:37 GMT 19.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء نظير لحلف شمال الأطلسي في آسيا، بل تسعى إلى ربط حلفاء واشنطن في المنطقة ببعضهم بعضا.
وقال سوليفان، اليوم الجمعة، في مؤتمر أمني في أسبن: "نحن لا نحاول إنشاء حلف شمال الأطلسي الآسيوي، بل نحاول إنشاء رابطة بين حلفائنا".
ووفقا لسوليفان، فإن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الدفاعية فحسب، بل يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أيضًا.
وأدرج المسؤول اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا والمملكة المتحدة كحلفاء للولايات المتحدة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: واشنطن قد تغير موقفها بشأن ضربات القوات المسلحة الأوكرانية في عمق روسيا
19:40 GMT
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن روسيا ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها.
وقال بوتين: "نحن نرى كل هذا. وبالتعاون مع أصدقائنا، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، نرد على هذا بهدوء وتوازن ونعزز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك من خلال التدريبات البحرية والجوية المشتركة، وننفذ ذلك بشكل منتظم، ومستوى تفاعلنا في تزايد مستمر".
وأضاف بوتين، في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "نرى محاولات من بعض الدول لتوسيع منطقة نفوذها، علاوة على ذلك، من المدهش في رأيي أن حلف شمال الأطلسي ينتهك وثائقه العقائدية، يقوم بمحاولات لتجاوز الحدود، إلى ما وراء حدود أنشطته الجغرافية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تجر جميع دول التحالف بشكل متزايد إلى خلق وضع متوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وتحاول "إنشاء تحالفات عسكرية سياسية جديدة هناك"، مسترشدة في المقام الأول بمصالحها الأنانية.
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