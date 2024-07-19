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سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240719/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1090933935.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T00:33+0000
2024-07-19T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف عبر قناته على "تليغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي لدينا ست طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء كورسك".وأضاف سميرنوف في وقت لاحق أن الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم إسقاطها هي الأخرى كانت تهدف إلى استهداف المقاطعة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.من جانبها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد على مدى 8 سنوات في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240719/حاكم-خيرسون-أوكرانيا-فقدت-ما-يصل-إلى-5000-جندي-أثناء-محاولة-عبور-نهر-الدنيبر-1090933793.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

00:33 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 00:40 GMT 19.07.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف عبر قناته على "تليغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي لدينا ست طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء كورسك".
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وأضاف سميرنوف في وقت لاحق أن الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم إسقاطها هي الأخرى كانت تهدف إلى استهداف المقاطعة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
من جانبها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد على مدى 8 سنوات في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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