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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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https://sarabic.ae/20240719/الكرملين-يشكك-في-إمكانية-الحوار-مع-نظام-كييف-بشأن-توريد-النفط--1090946725.html
الكرملين يشكك في إمكانية الحوار مع نظام كييف بشأن توريد النفط
الكرملين يشكك في إمكانية الحوار مع نظام كييف بشأن توريد النفط
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تشك في إمكانية إجراء حوار مع شركات توريد النفط التابعة لنظام كييف. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T13:56+0000
2024-07-19T13:56+0000
خط نفط
سوق النفط
وزارة النفط الروسية
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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا أعتبر أن لدى روسيا احتمالية بدء الحوار مع الشركات الأوكرانية التي تضمن نقل النفط، لأن قرار رفض نقل النفط الروسي كان قد تم على مستوى السياسة لا على المستوى التقني، لذلك لا حوار سياسي بيننا".وكانت قد أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، في وقت سابق، أن الجمهورية السلوفاكية قد توقفت عن الحصول على النفط من شركة "لوكويل" الروسية إثر توقف أوكرانيا عن نقله عبر أراضيها، مشيرة إلى أن شركة "لوكويل" قد تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأوكرانية.كما أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن توقف توريد النفط الروسي من قبل "لوكويل".وكانت العقوبات الغربية قد حظرت توريد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. وقد استثنت العقوبات وقتها خط "دروجبا" الذي واصل عمله لأن بعض الدول الأوروبية غير الساحلية لا تجد موردا للنفط بديلا عنه، وعلى الرغم من ذلك، فقد توقف توريد النفط الروسي إلى بولندا من خلال خط "دروجبا" في نهاية شهر فبراير/ شباط عام 2023. ويبدأ خط "دروجبا" لنقل الغاز من مدينة ألميتيفسك في روسيا ويعبر مدينة بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين شمالي يتجه إلى بولندا وألمانيا وجنوبي يمتد إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240711/روسيا-اختبار-ألواح-مدرعة-لحماية-مستودعات-النفط-من-هجمات-الطائرات-المسيرة-فيديو-1090686436.html
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خط نفط, سوق النفط, وزارة النفط الروسية
خط نفط, سوق النفط, وزارة النفط الروسية

الكرملين يشكك في إمكانية الحوار مع نظام كييف بشأن توريد النفط

13:56 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تشك في إمكانية إجراء حوار مع شركات توريد النفط التابعة لنظام كييف.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا أعتبر أن لدى روسيا احتمالية بدء الحوار مع الشركات الأوكرانية التي تضمن نقل النفط، لأن قرار رفض نقل النفط الروسي كان قد تم على مستوى السياسة لا على المستوى التقني، لذلك لا حوار سياسي بيننا".
وكانت قد أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، في وقت سابق، أن الجمهورية السلوفاكية قد توقفت عن الحصول على النفط من شركة "لوكويل" الروسية إثر توقف أوكرانيا عن نقله عبر أراضيها، مشيرة إلى أن شركة "لوكويل" قد تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأوكرانية.

كما صرحت الوزارة السلوفاكية أن شركة "سلوفنافت" (Slovnaft) يتم تزويدها بإمدادات النفط الروسي من قبل مورد آخر، لكن النقاش بشأن وضع الشركات الأوكرانية متواصل.

كما أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن توقف توريد النفط الروسي من قبل "لوكويل".
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11 يوليو, 07:46 GMT
وكانت العقوبات الغربية قد حظرت توريد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. وقد استثنت العقوبات وقتها خط "دروجبا" الذي واصل عمله لأن بعض الدول الأوروبية غير الساحلية لا تجد موردا للنفط بديلا عنه، وعلى الرغم من ذلك، فقد توقف توريد النفط الروسي إلى بولندا من خلال خط "دروجبا" في نهاية شهر فبراير/ شباط عام 2023.
ويبدأ خط "دروجبا" لنقل الغاز من مدينة ألميتيفسك في روسيا ويعبر مدينة بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين شمالي يتجه إلى بولندا وألمانيا وجنوبي يمتد إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر أوكرانيا.
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