https://sarabic.ae/20240719/الكرملين-يشكك-في-إمكانية-الحوار-مع-نظام-كييف-بشأن-توريد-النفط--1090946725.html

الكرملين يشكك في إمكانية الحوار مع نظام كييف بشأن توريد النفط

الكرملين يشكك في إمكانية الحوار مع نظام كييف بشأن توريد النفط

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تشك في إمكانية إجراء حوار مع شركات توريد النفط التابعة لنظام كييف. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T13:56+0000

2024-07-19T13:56+0000

2024-07-19T13:56+0000

خط نفط

سوق النفط

وزارة النفط الروسية

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا أعتبر أن لدى روسيا احتمالية بدء الحوار مع الشركات الأوكرانية التي تضمن نقل النفط، لأن قرار رفض نقل النفط الروسي كان قد تم على مستوى السياسة لا على المستوى التقني، لذلك لا حوار سياسي بيننا".وكانت قد أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، في وقت سابق، أن الجمهورية السلوفاكية قد توقفت عن الحصول على النفط من شركة "لوكويل" الروسية إثر توقف أوكرانيا عن نقله عبر أراضيها، مشيرة إلى أن شركة "لوكويل" قد تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأوكرانية.كما أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن توقف توريد النفط الروسي من قبل "لوكويل".وكانت العقوبات الغربية قد حظرت توريد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. وقد استثنت العقوبات وقتها خط "دروجبا" الذي واصل عمله لأن بعض الدول الأوروبية غير الساحلية لا تجد موردا للنفط بديلا عنه، وعلى الرغم من ذلك، فقد توقف توريد النفط الروسي إلى بولندا من خلال خط "دروجبا" في نهاية شهر فبراير/ شباط عام 2023. ويبدأ خط "دروجبا" لنقل الغاز من مدينة ألميتيفسك في روسيا ويعبر مدينة بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين شمالي يتجه إلى بولندا وألمانيا وجنوبي يمتد إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر أوكرانيا.

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سبوتنيك عربي

خط نفط, سوق النفط, وزارة النفط الروسية