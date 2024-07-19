بايدن يعلن استئناف حملته الانتخابية "لمواصلة فضح أجندة ترامب لعام 2025"

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
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إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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11:33 GMT
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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عرب بوينت بودكاست
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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https://sarabic.ae/20240719/بايدن-يعلن-استئناف-حملته-الانتخابية-لمواصلة-فضح-أجندة-ترامب-لعام-2025-1090952978.html
بايدن يعلن استئناف حملته الانتخابية "لمواصلة فضح أجندة ترامب لعام 2025"
بايدن يعلن استئناف حملته الانتخابية "لمواصلة فضح أجندة ترامب لعام 2025"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيستأنف حملته الانتخابية لعام 2024 الأسبوع المقبل، وسط دعوات متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي، ضد منافسه الجمهوري... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T17:01+0000
2024-07-19T17:01+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان رسمي، إن "رؤية دونالد ترامب المظلمة للمستقبل لا تتعلق بمن نحن كأمريكيين، وسويا كحزب ديمقراطي وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه".وتابع بايدن: "إنني أتطلع إلى العودة إلى حملتي الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة فضح تهديدات أجندة مشروع دونالد ترامب لعام 2025".جاء إعلان بايدن، بعد أن قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية التي تزعم أن أسرة الرئيس الأمريكي تجري مناقشات حول انسحابه من سباق 2024 هي تقارير "خاطئة".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة إعلامية أمريكية، أن أسرة بايدن بدأت مناقشات حول خطته المحتملة للخروج من السباق الرئاسي لعام 2024، وسط ضغوط متزايدة عليه للانسحاب.وذكر التقرير أن المناقشات تركزت على وضع الحزب الديمقراطي في أفضل وضع للفوز في الانتخابات المقبلة، وعدم السماح لدونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/ حزيران الفائت في أتلانتا.وأبلغ الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يوم أمس الخميس، حلفاءه أنه يجب على نائبه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، "التفكير بجدية" في الانسحاب من السباق الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240719/إعلام-غربي-يكشف-عن-شعور-بايدن-بـالخيانة-والإهانة-الشخصية-1090945255.html
https://sarabic.ae/20240718/بايدن-يكلف-بإجراء-استطلاع-حول-فرص-هاريس-في-السباق-الرئاسي-1090932867.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يعلن استئناف حملته الانتخابية "لمواصلة فضح أجندة ترامب لعام 2025"

17:01 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / KENT NISHIMURAالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / KENT NISHIMURA
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيستأنف حملته الانتخابية لعام 2024 الأسبوع المقبل، وسط دعوات متزايدة له للانسحاب من السباق الرئاسي، ضد منافسه الجمهوري وسلفه، دونالد ترامب.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان رسمي، إن "رؤية دونالد ترامب المظلمة للمستقبل لا تتعلق بمن نحن كأمريكيين، وسويا كحزب ديمقراطي وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه".
وتابع بايدن: "إنني أتطلع إلى العودة إلى حملتي الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة فضح تهديدات أجندة مشروع دونالد ترامب لعام 2025".
جاء إعلان بايدن، بعد أن قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية التي تزعم أن أسرة الرئيس الأمريكي تجري مناقشات حول انسحابه من سباق 2024 هي تقارير "خاطئة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
إعلام غربي يكشف عن شعور بايدن بـ"الخيانة والإهانة الشخصية"
12:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة إعلامية أمريكية، أن أسرة بايدن بدأت مناقشات حول خطته المحتملة للخروج من السباق الرئاسي لعام 2024، وسط ضغوط متزايدة عليه للانسحاب.
وذكر التقرير أن المناقشات تركزت على وضع الحزب الديمقراطي في أفضل وضع للفوز في الانتخابات المقبلة، وعدم السماح لدونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
بايدن يجري استطلاع رأي حول احتمالات نائبته هاريس في السباق الرئاسي
أمس, 21:55 GMT
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب، التي جرت ليلة 28 يونيو/ حزيران الفائت في أتلانتا.
وأبلغ الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يوم أمس الخميس، حلفاءه أنه يجب على نائبه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، "التفكير بجدية" في الانسحاب من السباق الرئاسي.
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