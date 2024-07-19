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https://sarabic.ae/20240719/بصورة-إيلون-ماسك-يسخر-من-عطل-مايكروسوفت-الذي-أربك-العالم-1090942888.html
بصورة... إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم
بصورة... إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم
سبوتنيك عربي
سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من الخلل الفني للنظام العالمي لشركة "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة، وتسبب بحالة إرباك عالمية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T11:02+0000
2024-07-19T11:02+0000
مجتمع
إيلون ماسك
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ودخل ماسك، مالك شركة "تيسلا"، ومنصة "إكس" على خط الأزمة الناتجة عن العطل الإلكتروني العالمي الذي أصاب عديداً من المؤسسات والشركات في تخصصات مختلفة بالشلل.وعبر حسابه على منصة "إكس"، سخر ماسك من تعطل المواقع الإلكترونية ما عدا منصته، وتتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.وكانت سلسلة من المشاكل التقنية قد أوقفت، اليوم الجمعة، خدمات شركات الطيران وبنوك وبورصات وقنوات تلفزيونية عن العمل، على نطاق واسع حول العالم، والتي بدأت بتعطل خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.من جانبها، أعلنت مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تؤثر على العديد من تطبيقاتها وخدماتها، وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه.ولاحقا، أضافت أن هناك تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.
https://sarabic.ae/20240719/خلل-تقني-كبير-يتسبب-بتعكل-مطارات-ومنشآت-حيوية-في-جميع-أنحاء-العالم-1090937643.html
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إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بصورة... إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم

11:02 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من الخلل الفني للنظام العالمي لشركة "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة، وتسبب بحالة إرباك عالمية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.
ودخل ماسك، مالك شركة "تيسلا"، ومنصة "إكس" على خط الأزمة الناتجة عن العطل الإلكتروني العالمي الذي أصاب عديداً من المؤسسات والشركات في تخصصات مختلفة بالشلل.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، سخر ماسك من تعطل المواقع الإلكترونية ما عدا منصته، وتتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

ويظهر في المنشور الذي شاركه ماسك، رجل يتفرج وهو يدخن السيجارة بكل هدوء، في إشارة إلى أنه يمثل منصة إكس التي لم يصلها العطل.

كابلات إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم... فيديو
07:43 GMT
وكانت سلسلة من المشاكل التقنية قد أوقفت، اليوم الجمعة، خدمات شركات الطيران وبنوك وبورصات وقنوات تلفزيونية عن العمل، على نطاق واسع حول العالم، والتي بدأت بتعطل خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.
من جانبها، أعلنت مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تؤثر على العديد من تطبيقاتها وخدماتها، وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه.
ولاحقا، أضافت أن هناك تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.
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