https://sarabic.ae/20240719/بلينكن-إيران-قادرة-على-إنتاج-مواد-انشطارية-لاستخدامها-في-صنع-سلاح-نووي-خلال-أسبوع-أو-أسبوعين-1090956125.html

بلينكن: إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي خلال "أسبوع أو أسبوعين"

بلينكن: إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي خلال "أسبوع أو أسبوعين"

سبوتنيك عربي

زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي، خلال "أسبوع أو أسبوعين"، وفق تقديره. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T20:44+0000

2024-07-19T20:44+0000

2024-07-19T20:44+0000

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انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال بلينكن في لقاء أجري معه، خلال منتدى أسبن الأمني في ولاية كولورادو الأمريكية، إن "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن إيران تتقدم بالفعل" في برنامجها النووي.وألقى بلينكن باللوم على تسارع قدرات إيران في انهيار الاتفاق النووي. وأضاف: "بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون (إيران) الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".ومضى وزير الخارجية الأمريكية في رده، بأن "إيران لم تطور بعد سلاحا نوويا".وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "ما زلنا عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم تتمكن أمريكا بعد من العودة إليها، وبالتالي فإن الهدف الذي نسعى إليه هو إحياء اتفاق 2015، ونحن لا نبحث عن اتفاق جديد".وأضاف باقري: "لا أنا ولا أي شخص آخر في إيران لم نتحدث ولن نتحدث عن اتفاق جديد، فنحن لدينا اتفاق (موقع) في عام 2015".وانسحبت أمريكا من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الدولية.

https://sarabic.ae/20240713/بزشكيان-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-إيران-لن-ترضخ-للضغوط-ولا-تسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-1090747696.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني