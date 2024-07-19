تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"

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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم... فيديو
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02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
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تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"
تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا، جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T09:03+0000
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وذكرت الهيئة البريطانية في بيان أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.يأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.كما أعلنت "أنصار الله" استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"

09:03 GMT 19.07.2024
© AP Photo / ISNAاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / ISNA
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا، جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وذكرت الهيئة البريطانية في بيان أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.
ونصحت الهيئة السفن الموجودة في محيط الموقع بالبقاء في حالة تأهب وحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
يأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
كما أعلنت "أنصار الله" استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها
05:40 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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