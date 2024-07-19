https://sarabic.ae/20240719/تأهب-في-خليج-عدن-بعد-الإبلاغ-عن-إصابة-سفينة-بـمقذوفات-مجهولة-1090939478.html
تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"
تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا، جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T09:03+0000
2024-07-19T09:03+0000
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وذكرت الهيئة البريطانية في بيان أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.يأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.كما أعلنت "أنصار الله" استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
تأهب في خليج عدن بعد الإبلاغ عن إصابة سفينة بـ"مقذوفات مجهولة"
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا، جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وذكرت الهيئة البريطانية في بيان أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.
ونصحت الهيئة السفن الموجودة في محيط الموقع بالبقاء في حالة تأهب وحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
يأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
كما أعلنت "أنصار الله
" استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.