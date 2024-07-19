https://sarabic.ae/20240719/خبير-روسيا-ستقدم-كميات-كبيرة-من-الغاز-لطهران-وستساعدها-على-مواجهة-العقوبات-الأميركية--1090944036.html
خبير: روسيا ستقدم كميات كبيرة من الغاز لطهران وستساعدها على مواجهة العقوبات الأميركية
خبير: روسيا ستقدم كميات كبيرة من الغاز لطهران وستساعدها على مواجهة العقوبات الأميركية
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث والكاتب في العلاقات الدولية حسن سويدان، أن "روسيا ستقدم كميات كبيرة من الغاز إلى إيران وبالتالي سيذهب جزء كبير من هذا الغاز إلى التصدير مما سينعكس... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T11:50+0000
2024-07-19T11:50+0000
2024-07-19T11:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هناك حاجة كبيرة لدى طهران لتعزيز علاقاتها مع موسكو كي تتحول إلى مركز لتصدير الغاز في المنطقة، وروسيا تقدم هذه المساعدة لإيران لتحقيق هذا الهدف لاسيما وأن الجمهورية الاسلامية تخضع لعقوبات أميركية منذ 40 عامًا".وأشار إلى أن "تنامي العلاقات القوية بين روسيا وإيران ضرورة للبلدين بهدف مواجهة العقوبات الأميركية، وبالتالي إن موسكو وطهران بحاجة إلى تنامي العلاقات والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".وأضاف سويدان أنّ "الغرب أخطأ حينما اعتبر أنّه يمكنه الدخول في مواجهة مع روسيا على اعتبار أنها دولة عظمى وبالتالي إن مقدار تأثيرها على حلفائها يختلف كثيرًا عن باقي الدول، وإنّ أخطر ما يقلق الغرب اليوم هو تنامي الخطاب الروسي، الإيراني والصيني المتنامي حول ضرورة التعددية القطبية لإنقاذ العالم".
https://sarabic.ae/20240717/طهران-اتفاق-نقل-الغاز-الروسي-إلى-إيران-ثورة-اقتصادية-وصناعية-ستعود-بالنفع-على-المنطقة--1090879781.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبير: روسيا ستقدم كميات كبيرة من الغاز لطهران وستساعدها على مواجهة العقوبات الأميركية
حصري
أكّد الباحث والكاتب في العلاقات الدولية حسن سويدان، أن "روسيا ستقدم كميات كبيرة من الغاز إلى إيران وبالتالي سيذهب جزء كبير من هذا الغاز إلى التصدير مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هناك حاجة كبيرة لدى طهران لتعزيز علاقاتها مع موسكو كي تتحول إلى مركز لتصدير الغاز في المنطقة، وروسيا تقدم هذه المساعدة لإيران لتحقيق هذا الهدف لاسيما وأن الجمهورية الاسلامية تخضع لعقوبات أميركية منذ 40 عامًا".
وأشار إلى أن "تنامي العلاقات القوية بين روسيا وإيران ضرورة للبلدين بهدف مواجهة العقوبات الأميركية، وبالتالي إن موسكو وطهران بحاجة إلى تنامي العلاقات والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
ولفت سويدان إلى أن "هناك مسعى روسي إيراني والكثير من الدول التي باتت مقتنعة بأنّ العقوبات الأميركية ما هي سوى سلاح تستخدمه واشنطن للضغط على الدول والتأثير على سياساتها الخارجية، وهذا المحور يتنامى بشكل كبير بفعل ممارسات الإدارة الأميركية".
وأضاف سويدان أنّ "الغرب أخطأ حينما اعتبر أنّه يمكنه الدخول في مواجهة مع روسيا على اعتبار أنها دولة عظمى وبالتالي إن مقدار تأثيرها على حلفائها يختلف كثيرًا عن باقي الدول، وإنّ أخطر ما يقلق الغرب اليوم هو تنامي الخطاب الروسي، الإيراني والصيني المتنامي حول ضرورة التعددية القطبية لإنقاذ العالم".