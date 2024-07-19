https://sarabic.ae/20240719/خبير-موسكو-دائما-ما-تسعى-إلى-الحد-من-النزاعات-في-الشرق-الأوسط--1090953436.html
خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط
خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي للتركيز على... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T17:28+0000
2024-07-19T17:28+0000
2024-07-19T17:28+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062009914_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_cd1672440f3691cefa48a4fd615e2c3a.jpg
ولفت شكر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "العلاقة بين البلدين مهمة جدًا وهي تمضي قدمًا لا سيّما مع الدور الإيجابي الذي لعبته روسيا في لبنان على كافة المستويات".وأشار إلى أن "موسكو دائمًا ما تسعى إلى التخفيف من حدة النزاعات في المنطقة، واليوم وفي ظل الحرب على غزة وجنوب لبنان، فإن لروسيا دورا فعالاً في الملف العربي الإسرائيلي".وأضاف أن "موسكو اليوم شريكة في إنشاء منظمات مثل "شنغهاي" و"البريكس"، حتى وصلت إلى الساحة الأفريقية و بدأت بخلق أطر للتعاون مع هذه الدول، مما يسهّل إدارة النظام العالمي المتعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20240719/لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-السورية-دمشق-حليف-موثوق-وشريك-مهم--1090946182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062009914_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_3495c950d08a4f59920e23543bf4504c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط
حصري
رأى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي للتركيز على أهمية العلاقة بين روسيا ولبنان".
ولفت شكر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "العلاقة بين البلدين مهمة جدًا وهي تمضي قدمًا لا سيّما مع الدور الإيجابي الذي لعبته روسيا في لبنان على كافة المستويات".
وأشار إلى أن "موسكو دائمًا ما تسعى إلى التخفيف من حدة النزاعات في المنطقة، واليوم وفي ظل الحرب على غزة وجنوب لبنان، فإن لروسيا دورا فعالاً في الملف العربي الإسرائيلي".
وأوضح شكر أن "روسيا لديها شبكة علاقات متينة في المنطقة وأهمّها مع الدول الفاعلة في مفاوضات الهدنة، وبالتالي هي قادرة على الضغط على حلفائها من جهة، كما أنها قادرة على الضغط على الولايات المتحدة، وبالتالي فإن دورها مهم جدًا للمرحلة المقبلة سواء في مفاوضات الهدنة، أم على صعيد التسوية التي ستشمل كل منطقة الشرق الأوسط".
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن "روسيا نجحت في تخطي العقوبات الأميركية وباتت تشكل خيارًا مناسبًا لأيّ دولة تتعرض لعقوبات جديدة، وهو ما يريح كل الدول التي تسعى الى بناء تحالفات مع موسكو على اعتبار أنها حملت لواء التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب والتخلص من الهيمنة الأمريكية ".
وأضاف أن "موسكو اليوم شريكة في إنشاء منظمات مثل "شنغهاي" و"البريكس"، حتى وصلت إلى الساحة الأفريقية و بدأت بخلق أطر للتعاون مع هذه الدول، مما يسهّل إدارة النظام العالمي المتعدد الأقطاب".