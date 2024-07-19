خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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https://sarabic.ae/20240719/خبير-موسكو-دائما-ما-تسعى-إلى-الحد-من-النزاعات-في-الشرق-الأوسط--1090953436.html
خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط
خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي للتركيز على... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T17:28+0000
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ولفت شكر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "العلاقة بين البلدين مهمة جدًا وهي تمضي قدمًا لا سيّما مع الدور الإيجابي الذي لعبته روسيا في لبنان على كافة المستويات".وأشار إلى أن "موسكو دائمًا ما تسعى إلى التخفيف من حدة النزاعات في المنطقة، واليوم وفي ظل الحرب على غزة وجنوب لبنان، فإن لروسيا دورا فعالاً في الملف العربي الإسرائيلي".وأضاف أن "موسكو اليوم شريكة في إنشاء منظمات مثل "شنغهاي" و"البريكس"، حتى وصلت إلى الساحة الأفريقية و بدأت بخلق أطر للتعاون مع هذه الدول، مما يسهّل إدارة النظام العالمي المتعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20240719/لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-السورية-دمشق-حليف-موثوق-وشريك-مهم--1090946182.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: موسكو دائما ما تسعى إلى الحد من النزاعات في الشرق الأوسط

17:28 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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رأى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي شكر، أن "زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان، فلاديمير سافرونكوف، والوفد المرافق تأتي للتركيز على أهمية العلاقة بين روسيا ولبنان".
ولفت شكر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "العلاقة بين البلدين مهمة جدًا وهي تمضي قدمًا لا سيّما مع الدور الإيجابي الذي لعبته روسيا في لبنان على كافة المستويات".
وأشار إلى أن "موسكو دائمًا ما تسعى إلى التخفيف من حدة النزاعات في المنطقة، واليوم وفي ظل الحرب على غزة وجنوب لبنان، فإن لروسيا دورا فعالاً في الملف العربي الإسرائيلي".

وأوضح شكر أن "روسيا لديها شبكة علاقات متينة في المنطقة وأهمّها مع الدول الفاعلة في مفاوضات الهدنة، وبالتالي هي قادرة على الضغط على حلفائها من جهة، كما أنها قادرة على الضغط على الولايات المتحدة، وبالتالي فإن دورها مهم جدًا للمرحلة المقبلة سواء في مفاوضات الهدنة، أم على صعيد التسوية التي ستشمل كل منطقة الشرق الأوسط".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم
13:27 GMT

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن "روسيا نجحت في تخطي العقوبات الأميركية وباتت تشكل خيارًا مناسبًا لأيّ دولة تتعرض لعقوبات جديدة، وهو ما يريح كل الدول التي تسعى الى بناء تحالفات مع موسكو على اعتبار أنها حملت لواء التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب والتخلص من الهيمنة الأمريكية ".

وأضاف أن "موسكو اليوم شريكة في إنشاء منظمات مثل "شنغهاي" و"البريكس"، حتى وصلت إلى الساحة الأفريقية و بدأت بخلق أطر للتعاون مع هذه الدول، مما يسهّل إدارة النظام العالمي المتعدد الأقطاب".
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