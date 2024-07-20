https://sarabic.ae/20240720/أنصار-الله-تعلن-أنها-سترد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-بضرب-أهداف-حيوية-إسرائيلية--1090974518.html
"أنصار الله" تعلن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة بضرب أهداف حيوية إسرائيلية
"أنصار الله" تعلن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة بضرب أهداف حيوية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة "أنصار الله"اليمنية أنها سترد على الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، اليوم السبت، باستهداف أهداف... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T18:44+0000
2024-07-20T18:44+0000
2024-07-20T18:44+0000
أنصار الله
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع: "شن العدوُّ الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظةِ الحديدةَ حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينةَ الحديدةَ الساحلية بالكهرباء واستهدفَ كذلك ميناءَ الحديدة وخزانات الوقودِ وجميعها أهدافٌ مدنية".وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوانِ السافرِ وأنها بعون الله تعالى لن تترددَ في ضربِ الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأنِ اعتبارِ منطقة يافا المحتلةَ منطقة غير آمنة".أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ"أنصار الله"، اليوم السبت، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية اتهمت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت خزانات للوقود بميناء الحُديدة غربي اليمن.وقالت وزارة الصحة التابعة للجماعة، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "هناك قتلى وجرحى نتيجة غارات جوية للعدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".وأشار المصدر إلى أن هذه هي الغارات الجوية الإسرائيلية الأولى ضد جماعة "أنصار الله".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقد بشكل استثنائي لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ الغارات على اليمن.وأوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن مجلس "الكابينيت" قد تم استدعاء أعضائه على عجل للموافقة على الهجوم على اليمن، وتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ الهجوم على اليمن.فيما نشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفقة رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، موضحة أن تلك الصورة كانت أثناء مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني.
https://sarabic.ae/20240720/قناة-إسرائيلية-الكابينيت-عقد-اجتماعا-استثنائيا-لبحث-الهجوم-على-اليمن-وتمت-الموافقة-من-خلاله-1090972541.html
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أنصار الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أنصار الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
"أنصار الله" تعلن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة بضرب أهداف حيوية إسرائيلية
أكدت جماعة "أنصار الله"اليمنية أنها سترد على الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، اليوم السبت، باستهداف أهداف حيوية إسرائيلية.
وجاء في بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع: "شن العدوُّ الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظةِ الحديدةَ حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينةَ الحديدةَ الساحلية بالكهرباء واستهدفَ كذلك ميناءَ الحديدة وخزانات الوقودِ وجميعها أهدافٌ مدنية".
وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوانِ السافرِ وأنها بعون الله تعالى لن تترددَ في ضربِ الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأنِ اعتبارِ منطقة يافا المحتلةَ منطقة غير آمنة".
وأكد البيان أن جماعة "أنصار الله "، "لن تتوقفَ عن عملياتِها المساندة لإخوانِنا في غزةَ مهما كانتِ التداعيات ومهما كانت النتائج وأنها بعونِ الله تعالى تعد العُدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ وإيقاف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ"أنصار الله"، اليوم السبت، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية اتهمت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت خزانات للوقود بميناء الحُديدة غربي اليمن.
وقالت وزارة الصحة التابعة للجماعة، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "هناك قتلى وجرحى نتيجة غارات جوية للعدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة".
وأشار المصدر إلى أن هذه هي الغارات الجوية الإسرائيلية الأولى ضد جماعة "أنصار الله".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد انعقد بشكل استثنائي لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ الغارات على اليمن.
وأوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن مجلس "الكابينيت" قد تم استدعاء أعضائه على عجل للموافقة على الهجوم على اليمن، وتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ الهجوم على اليمن.
فيما نشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفقة رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، موضحة أن تلك الصورة كانت أثناء مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني.