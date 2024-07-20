https://sarabic.ae/20240720/إلغاء-أكثر-من-4400-رحلة-جوية-وتأخير-40-ألفا-حول-العالم-بسبب-الخلل-المعلوماتي-1090957355.html
إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي
إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي
سبوتنيك عربي
تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T00:42+0000
2024-07-20T00:42+0000
2024-07-20T00:42+0000
مايكروسوفت
العالم
خلل تقني
خلل فني
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وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
https://sarabic.ae/20240719/مايكروسوفت-تم-تحديد-السبب-الرئيسي-للخلل-المعلوماتي-العالمي-1090951110.html
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مايكروسوفت, العالم, خلل تقني, خلل فني
مايكروسوفت, العالم, خلل تقني, خلل فني
إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي
تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.
وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ"39786 رحلة... إجمالي الإلغاءات اليوم: 4417 رحلة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات
على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.
يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.
وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.