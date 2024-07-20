إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي

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البرنامج الصباحي
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رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
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مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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https://sarabic.ae/20240720/إلغاء-أكثر-من-4400-رحلة-جوية-وتأخير-40-ألفا-حول-العالم-بسبب-الخلل-المعلوماتي-1090957355.html
إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي
إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي
سبوتنيك عربي
تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T00:42+0000
2024-07-20T00:42+0000
مايكروسوفت
العالم
خلل تقني
خلل فني
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وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
https://sarabic.ae/20240719/مايكروسوفت-تم-تحديد-السبب-الرئيسي-للخلل-المعلوماتي-العالمي-1090951110.html
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مايكروسوفت, العالم, خلل تقني, خلل فني
مايكروسوفت, العالم, خلل تقني, خلل فني

إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأخير 40 ألفا حول العالم بسبب الخلل المعلوماتي

00:42 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVطائرات لوفتهانزا
طائرات لوفتهانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية وتأجيل أكثر من 39700 رحلة جوية حول العالم حتى الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، نتيجة الخلل الفني العالمي.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت بيانات موقع "FlightAware" إنه تم إلغاء أكثر من 3200 رحلة جوية وتأخير أكثر من 29300 رحلة حول العالم.

وأظهرت البيانات إجمالي التأخير يوم الجمعة، بـ"39786 رحلة... إجمالي الإلغاءات اليوم: 4417 رحلة".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من يوم أمس الحمعة، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.
مايكروسوفت ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
مجتمع
"مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالمي
أمس, 15:29 GMT
يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.
وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
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