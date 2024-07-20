https://sarabic.ae/20240720/الإمارات-تتحرك-بعد-إثارة-عدد-من-حملة-جنسية-بنغلاديش-أعمال-شغب-وتخريبهم-ممتلكات-على-أرضها-1090969885.html

الإمارات تتحرك بعد إثارة عدد من حملة جنسية بنغلاديش أعمال شغب وتخريبهم ممتلكات على أرضها

الإمارات تتحرك بعد إثارة عدد من حملة جنسية بنغلاديش أعمال شغب وتخريبهم ممتلكات على أرضها

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T14:53+0000

2024-07-20T14:53+0000

2024-07-20T14:53+0000

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وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وتابع البيان أن "التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، أسفرت عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات".وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة بنغلاديش إلى "حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".

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