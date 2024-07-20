https://sarabic.ae/20240720/الشرطة-الأمريكية-تلقي-القبض-على-رجل-يهدد-بقتل-ترامب-ونائبه-1090959127.html
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل يهدد بقتل ترامب ونائبه
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل يهدد بقتل ترامب ونائبه
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في ولاية فلوريدا، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري جي دي فانس. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T05:49+0000
2024-07-20T05:49+0000
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وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم السبت، أنه تم القبض على رجل يدعى مايكل إم وايزمان، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل.ووفقا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا، فإنه "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على وسائل التواصل، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس".وأضافت الشرطة أن "المتهم وجّه أيضا تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".وأوضحت أنه تم إبلاغها "بالتهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيا".يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى تدقيق جهاز الخدمة السرية ومخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.وأصيب ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتًا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
https://sarabic.ae/20240719/ترامب-عن-زعيم-كوريا-الشمالية-أعتقد-أنه-يفتقدني-1090935097.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل يهدد بقتل ترامب ونائبه
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في ولاية فلوريدا، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري جي دي فانس.
وذكرت
شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم السبت، أنه تم القبض على رجل يدعى مايكل إم وايزمان، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل.
ووفقا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا، فإنه "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على وسائل التواصل، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس".
وأضافت الشرطة أن "المتهم وجّه أيضا تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".
وأوضحت أنه تم إبلاغها "بالتهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيا".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى تدقيق جهاز الخدمة السرية ومخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.
وأصيب ترامب
بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتًا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.