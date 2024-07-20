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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تحيد-آلاف-العسكريين-الأوكران-على-مختلف-محاور-القتال-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1090964361.html
القوات الروسية تحيد آلاف العسكريين الأوكران على مختلف محاور القتال خلال الـ24 الساعة الأخيرة
القوات الروسية تحيد آلاف العسكريين الأوكران على مختلف محاور القتال خلال الـ24 الساعة الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1895 عسكريا أوكرانيا في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T11:40+0000
2024-07-20T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "سيفير" (الشمال) قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 185 عسكريا أوكرانيا، ودمرت شاحنتين ومدفع هاوتز "دي 30"، ومحطة للحرب الإلكترونية.وفي سياق متصل، قامت مجموعة قوات "زاباد"(الغرب) بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 540 عسكريا أوكرانيا، ودمرت دبابة ومدرعة، و6 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ميدانية ومدافع متنوعة.كما حسنت مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) تموضعها العسكري، وصدت هجومين معاديين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 640 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير 18 سيارة، ومركبة مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية.أما مجموعة قوات "تسينتر"(المركز) نجحت بتحسين تموضع القوات التكتيكي، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 8 هجمات مضادة، وقضت على نحو 280 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 4 مدرعات و5 سيارات، وقطع مدفعية.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "فوستوك"(الشرق) حسنت من تموضع قواتها، وصدت هجمتين مضادتين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير مدافع متنوعة.كما قامت مجموعة قوات "دنيبر" بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 140 عسكريا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين و6 سيارات ومستودع ذخيرة ميدانية ومحطة حرب إلكترونية ومدافع متنوعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html
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القوات الروسية تحيد آلاف العسكريين الأوكران على مختلف محاور القتال خلال الـ24 الساعة الأخيرة

11:40 GMT 20.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1895 عسكريا أوكرانيا في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "سيفير" (الشمال) قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 185 عسكريا أوكرانيا، ودمرت شاحنتين ومدفع هاوتز "دي 30"، ومحطة للحرب الإلكترونية.
وفي سياق متصل، قامت مجموعة قوات "زاباد"(الغرب) بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 540 عسكريا أوكرانيا، ودمرت دبابة ومدرعة، و6 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ميدانية ومدافع متنوعة.
كما حسنت مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) تموضعها العسكري، وصدت هجومين معاديين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 640 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير 18 سيارة، ومركبة مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية.
أما مجموعة قوات "تسينتر"(المركز) نجحت بتحسين تموضع القوات التكتيكي، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 8 هجمات مضادة، وقضت على نحو 280 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 4 مدرعات و5 سيارات، وقطع مدفعية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "فوستوك"(الشرق) حسنت من تموضع قواتها، وصدت هجمتين مضادتين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير مدافع متنوعة.
كما قامت مجموعة قوات "دنيبر" بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 140 عسكريا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين و6 سيارات ومستودع ذخيرة ميدانية ومحطة حرب إلكترونية ومدافع متنوعة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية
11:33 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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