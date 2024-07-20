https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تحيد-آلاف-العسكريين-الأوكران-على-مختلف-محاور-القتال-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1090964361.html

القوات الروسية تحيد آلاف العسكريين الأوكران على مختلف محاور القتال خلال الـ24 الساعة الأخيرة

القوات الروسية تحيد آلاف العسكريين الأوكران على مختلف محاور القتال خلال الـ24 الساعة الأخيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على نحو 1895 عسكريا أوكرانيا في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T11:40+0000

2024-07-20T11:40+0000

2024-07-20T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "سيفير" (الشمال) قصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 185 عسكريا أوكرانيا، ودمرت شاحنتين ومدفع هاوتز "دي 30"، ومحطة للحرب الإلكترونية.وفي سياق متصل، قامت مجموعة قوات "زاباد"(الغرب) بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 540 عسكريا أوكرانيا، ودمرت دبابة ومدرعة، و6 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ميدانية ومدافع متنوعة.كما حسنت مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) تموضعها العسكري، وصدت هجومين معاديين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 640 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير 18 سيارة، ومركبة مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية.أما مجموعة قوات "تسينتر"(المركز) نجحت بتحسين تموضع القوات التكتيكي، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 8 هجمات مضادة، وقضت على نحو 280 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 4 مدرعات و5 سيارات، وقطع مدفعية.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "فوستوك"(الشرق) حسنت من تموضع قواتها، وصدت هجمتين مضادتين، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير مدافع متنوعة.كما قامت مجموعة قوات "دنيبر" بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 140 عسكريا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين و6 سيارات ومستودع ذخيرة ميدانية ومحطة حرب إلكترونية ومدافع متنوعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html

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