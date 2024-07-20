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ترامب: بايدن لا يستطيع التعامل مع زعماء دول كبرى أقوياء وأذكياء مثل رئيسي الصين وروسيا
ترامب: بايدن لا يستطيع التعامل مع زعماء دول كبرى أقوياء وأذكياء مثل رئيسي الصين وروسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليل السبت/الأحد، بأن الرئيس جو بايدن لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى "أقوياء وأذكياء" مثل: الرئيس الروسي فلاديمير... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T22:30+0000
2024-07-20T22:30+0000
ترامب
جو بايدن
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الديمقراطي الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "الرئيس (الصيني) شي جين بينغ و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجميعهم أذكياء وأقوياء ويحبون بلادهم ويعملون من أجلها ويجب أن يكون لدينا شخص يستطيع حمايتنا إلا أننا لدينا أشخاص معدل ذكائهم ضئيل خاصة الرئيس (الأمريكي جو بايدن)، حيث إن معدل ذكائه يصل إلى 70 تقريبًا".وأكد أن، "الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا ولا يمكن أن نسمح بالتزوير فيها".. مشيرًا إلى أن "هناك عدم وضوح بشأن هوية المرشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي".وأضاف ترامب، "كان أمامي خيارات أسهل من أن أخوض انتخابات الرئاسة، لكنني أفعل هذا من أجلكم".. واصفًا الحزب الديمقراطي بأنه "فاسد" و"عدو للديمقراطية".
https://sarabic.ae/20240720/أكثر-من-50-مسؤولا-أمريكيا-يطالبون-بايدن-بالتخلي-عن-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية--1090975672.html
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ترامب, جو بايدن, فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي
ترامب, جو بايدن, فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي

ترامب: بايدن لا يستطيع التعامل مع زعماء دول كبرى أقوياء وأذكياء مثل رئيسي الصين وروسيا

22:30 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليل السبت/الأحد، بأن الرئيس جو بايدن لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى "أقوياء وأذكياء" مثل: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "الرئيس (الصيني) شي جين بينغ و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجميعهم أذكياء وأقوياء ويحبون بلادهم ويعملون من أجلها ويجب أن يكون لدينا شخص يستطيع حمايتنا إلا أننا لدينا أشخاص معدل ذكائهم ضئيل خاصة الرئيس (الأمريكي جو بايدن)، حيث إن معدل ذكائه يصل إلى 70 تقريبًا".
وأضاف أن الرئيس الصيني "رجل ذكي وهو يتحكم في أكثر من مليار شخص بقبضة من حديد وهو يجعل رجالاً مثل بايدن يبدون كالأطفال". لافتًا إلى أن جين بينغ لا يصدق الانتخابات الماضية ويظن أني أخادعه عبر بايدن".
وأكد أن، "الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا ولا يمكن أن نسمح بالتزوير فيها".. مشيرًا إلى أن "هناك عدم وضوح بشأن هوية المرشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي".
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20:11 GMT
وأضاف ترامب، "كان أمامي خيارات أسهل من أن أخوض انتخابات الرئاسة، لكنني أفعل هذا من أجلكم".. واصفًا الحزب الديمقراطي بأنه "فاسد" و"عدو للديمقراطية".
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