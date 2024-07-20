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ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي
ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليل السلت/الأحد، بإنهاء سياسة الحدود المفتوحة لأنها "تزيد الضرائب على الأمريكيين". مؤكدًا أن إدارته ستبدأ أكبر حملة ترحيل... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T23:20+0000
2024-07-20T23:55+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
مهاجر غير شرعي
العالم
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وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا حتى أكبر من الحملة التي قادها الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور"،.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا لتدفق المهاجرين من المكسيك.يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية.كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادات واسعة.وينتقد ترامب بشدة السياسات الأمريكية والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.
https://sarabic.ae/20240512/ترامب-يعد-بـإغلاق-الحدود-الجنوبية-الأمريكية-إذا-فاز-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1088752344.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مهاجر غير شرعي, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مهاجر غير شرعي, العالم

ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي

23:20 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 20.07.2024)
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
 ترامب، يشارك في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
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تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليل السلت/الأحد، بإنهاء سياسة الحدود المفتوحة لأنها "تزيد الضرائب على الأمريكيين". مؤكدًا أن إدارته ستبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا حتى أكبر من الحملة التي قادها الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور"،.
وأضاف أن "المهاجرين غير الشرعيين يغزون بلادنا، وسنعمل على ضمان أمن الحدود بعد تعرضنا لهذا الغزو".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا لتدفق المهاجرين من المكسيك.
يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
ترامب يعد بـ"إغلاق" الحدود الجنوبية الأمريكية حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة
12 مايو, 04:55 GMT
وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية.
كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادات واسعة.
وينتقد ترامب بشدة السياسات الأمريكية والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.
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